Lutto Andrea Cerioli: il dolore devastante per la grave perdita che non si è mai colmata

Il lutto si sa ognuno lo vive in maniera differente. Il dolore non sparisce da un giorno all’altro, ma va metabolizzato e ce lo si porta dietro per sempre, soprattutto se a mancare è una persona importante e Andrea Cerioli lo sa bene.

Andrea Cerioli è finito nell’oblio nel 2014 quando il lutto e il dolore sono entrati nella sua vita. Era appena entrato nella casa del Grande Fratello quando il suo cuore si è sbrindellato in tanti pezzettini.

Andrea Cerioli è riuscito a non impazzire solo grazie al lavoro, ma il dolore devastante è ancora vivo nei suoi ricordi. Non se ne fa una ragione, quel vuoto è ancora parte integrante della sua vita. Non si abituerà mai a vivere senza di lei. Non riesce proprio a dirle addio.

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli, classe 1989 è un modello e influencer italiano. Conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a diversi reality, come per esempio il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e come tronista a Uomini e Donni di Maria De Filippi. Grazie proprio a quest’ultima esperienza ha conosciuto la sua bella, Arianna Cirrincione con la quale sta insieme dal 2018. Ad oggi i due convivono e sono felici ma alla domanda di matrimonio ancora non ci pensano proprio.

Una malattia che gli ha stravolto la vita

Pochi giorni dopo l’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello, Andrea Cerioli è stato informato della tragica perdita che l’ha colpito come una bomba ad orologeria. La sua amata mamma Luana si è arresa ad una malattia durata anni. Il vuoto che gli ha lasciato è stato enorme, il dolore devastante non l’ha mai più lasciato. Così ha confidato a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo.

Nonostante il tempo sia passato, Andrea Cerioli ringrazia proprio il lavoro e soprattutto Maria De Filippi per non essere impazzito. È proprio grazie alla possibilità che gli ha dato di essere tronista che Andrea ha potuto non pensare al resto. Cerioli era molto legato a sua mamma e quando l’ha persa il suo mondo è andato a pezzi e nonostante la ritrovata felicità grazie alla sua compagna, quel dolore non passerà mai. Ricordiamo l’addio straziante pubblicato sui social quando ha scoperto della tragica disgrazia:

“La mia mamma è volata in cielo… Oggi gli angeli hanno ricevuto un bel regalo. Ti amo mamma. Guardami…”. In suo onore ha voluto tatuarsi un bellissimo tatuaggio che unisce il viso della mamma ad una tigra che rappresenta la forza e l’eleganza.