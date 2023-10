Grande fratello: la sorpresa sconvolge Samira Lui | Quello che ha fatto il fidanzato per lei è incredibile

L’ex concorrente del Grande Fratello Samira Lui ha ricevuto una bellissima sorpresa mentre era ospite a Verissimo.

Il Grande Fratello è iniziato ormai da due mesi e già diversi concorrenti hanno dovuto lasciare la casa. Una degli ultimi è stata Samira Lui, che ha già cominciato a godere della fama da ex inquilina del reality più famoso d’Italia. Per esempio, non solo ora è molto più seguita sui social, ma partecipa a diversi programmi come ospite.

Uno di questi è Verissimo, dove soli pochi giorni fa si è lasciata andare a una toccante intervista con Silvia Toffanin. Qui non solo ha parlato della sua esperienza nella casa, ma ha rivelato anche diversi dettagli della sua vita privata, tra cui il rapporto con i genitori e con il fidanzato Luigi.

Proprio quest’ultimo ha voluto farle una sorpresa direttamente in studio. La presenza di quest’ultimo in studio non era prevista dal copione, ma lui l’ha raggiunta nel mezzo dell’intervista per dichiararle il suo amore.

Samira Lui, la dichiarazione del compagno Luigi a Verissimo

Durante la puntata di Verissimo dove è stata ospite, Samira Lui ha parlato dell’esperienza al Grande Fratello, raccontando di essere soddisfatta: “Ora mi sento bene, sono tornata alla mia routine dopo un mese e mezzo in una realtà completamente differente. La mamma era dispiaciuta perché voleva che vincessi ma al contempo le mancavo. La mamma per me è tutto“.

Ha poi parlato del padre biologico, che ha conosciuto in chat solo quando aveva già 23 anni. Lui e la madre l’avevano avuta quando erano entrambi molto giovani e lei è stata cresciuta solo dalla mamma, con cui oggi ha un rapporto speciale. In seguito ha scoperto di avere anche dei fratellastri dalla seconda famiglia che il papà si era fatto negli anni a venire. Ha spiegato che oggi non hanno un grande rapporto, che lui le ha scritto di averla seguita in tv, ma che i figli non sanno della sua esistenza. Lei ha ammesso di essere disposta a incontrarlo un giorno.

In seguito, ha parlato del fidanzato Luigi e dell’amore grandissimo che li lega. A questo punto lui ha voluto farle una sorpresa raggiungendola direttamente in studio e lì le ha fatto una dichiarazione dolcissima e romantica. “E’ tanto bella fuori quanto dentro. […] E’ la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Non me lo sarei aspettato e spero di arrivare lontano con lei. Desideriamo entrambi di arrivare al nostro grande obiettivo. Ovvero al matrimonio“.