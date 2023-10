Censura al Grande Fratello: il polverone Colmenares travolge tutti

Grande Fratello: Grecia Colmenares interviene sul caso Varrese-Baci chiedendo le immagini prova, ma la produzione cela parte del girato

Il caso Massimiliano Varrese e Heidi Baci si infittisce di mistero. Una coppia non coppia che però sta dando cibo in pasto ai rotocalchi di gossip in quanto a dinamiche e dietrologie. Per chi non seguisse il reality show, Massimiliano Varrese attore di diverse fiction, è entrato nella casa di questa edizione del Grande Fratello e, a suo dire, si sarebbe invaghito al primo colpo, di Heidi Baci, una venticinquenne concorrente del GF, di Pescara ma di origini albanesi, che lavora come modella e nel settore nautico col padre.

I due sin da subito hanno destato l’attenzione del pubblico e della produzione per via del corteggiamento “serrato” che Varrese ha intrapreso nei confronti della Baci, inizialmente respinto in quanto non ricambiato, poi gestito con intenzioni alquanto ambivalenti e fraintendibili.

Nella casa, si sono così formate delle fazioni su chi vedesse trasparenza e discrezione nelle attenzioni di Varrese verso la Baci e chi invece le considerasse soffocanti e troppo esplicite, soprattutto di fronte a un non dichiarato consenso della Baci. Come Grecia Colmenares che ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla pseudo-coppia, chiedendo alla produzione di mandare in onda i filmati che avrebbero schiacciato Varrese.

L’abbandono della casa da parte di Heidi

C’è da aggiungere che in una delle precedenti puntate, era entrato a far visita nella casa, il padre di Heidi. Incontro discusso e contestato dal pubblico per le capacità manipolative di questo genitore, che con parole è riuscito a mortificare sua figlia sino ad indurla all’abbandono dello show.

A seguire poi si è scatenato il putiferio nel commentare il dialogo tra padre e figlia e le modalità autoritarie con cui ha condizionato il pensiero della figlia, facendola sentire inappropriata, incapace di soddisfare le aspettative della famiglia e sussurrandone all’orecchio il fatidico “una pugnalata al cuore” in albanese, che le ha dato il colpo di grazia, spingendola all’uscita.

I filmati incriminati

Durante le nomination della scorsa puntata, Grecia Colmenares ha rivelato ad Alfonso Signorini che Massimiliano Varrese dovrebbe chiedere scusa a Heidi Baci per ciò che le ha fatto nella casa del Grande Fratello 2023. In particolare, l’attrice venezuelana ha fatto riferimento ad un episodio accaduto nella notte in cui Massimiliano sarebbe saltato addosso ad Heidi contro la sua volontà.

Alfonso Signorini ha fatto visionare i video a cui si riferiva Grecia Colmenares. I filmati mostravano chiaramente gli atteggiamenti ambivalenti di Heidi Baci e l’insistenza di Massimiliano Varrese, che però è stato difeso dagli altri concorrenti uomini della casa del GF 2023. L’attrice venezuelana però, non ha nascosto che l’episodio a cui alludeva non è lo stesso che è stato mandato in onda, scatenando il disappunto di Signorini. Forse la produzione sta censurando qualcosa?