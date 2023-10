David Beckham e Victoria, rivelazioni scottanti: cosa succede nella “stanza del piacere”

David Beckham e Victoria hanno custodito questo segreto per anni in casa loro e ora, con l’uscita del documentario, è stato finalmente svelato. Ecco cos’era.

La recente uscita sulla piattaforma streaming Netflix della docuserie che ha come oggetto di ripercorrere la vita di una leggenda del calcio come David Beckham, ha scatenato una vera e propria discussione su internet a causa di alcuni piccoli ma succulenti segreti che la coppia dei coniugi Beckham ha mantenuto per anni fuori da occhi indiscreti.

Il documentario infatti ha attirato l’attenzione di molti e questo non sorprende nessuno: mostrare una parte di se stessi, vulnerabilmente nudi come hanno fatto sia David che Victoria, davanti alle telecamere è rischioso proprio perché non si può piacere a tutti.

E’ soprattutto rischioso anche per un altro motivo, e cioè che sia David Beckham che Victoria hanno permesso a tutto il mondo di entrare nella loro vita a 360 gradi. Tuttavia i due, con questo atto coraggioso di narrazione, sembrerebbero non avere nulla da nascondere. Almeno non più.

La camera del piacere di David e Victoria

I Beckham sono noti per la loro chimica innegabile che c’è stata fin dal primo giorno della loro frequentazione. Questa chimica con il tempo non è andata persa e anzi, pare rafforzarsi ogni giorno di più e continuano a mostrarla anche dopo molti anni di matrimonio, attraverso i social media come Instagram. Spesso condividono storie e commenti che includono frecciatine piccanti, rivelando che la loro passione è ancora viva.

All’interno della docuserie Netflix, Beckham, infatti, ci sono state delle grandissime rivelazioni da parte dei due piccioncini: una di queste riguarda la prima casa dove pare che avevano fatto costruire una stanza del piacere con pareti dai pattern leopardati e un soffitto con degli specchi. Questa rivelazione non solo ha suscitato l’interesse dei più curiosi ma anche mobilitato la discussione tra la loro community e fanbase.

Ma non è finita qui: la coppia ha anche condiviso una storia su come è nata la loro relazione. All’inizio, la loro storia d’amore era segreta e addirittura clandestina, poiché i loro manager non volevano che i due fossero fotografati insieme. Di conseguenza, David e Victoria si vedevano e frequentavano in luoghi…appartati e nascosti: parcheggi, camere d’albergo et similia. David Beckham ha infatti detto ai microfoni della serie: “Il primo bacio che ho mai avuto con Victoria è stato nella Bmw nel parcheggio. Di classe!” .