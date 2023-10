Heidi Baci fuori dal Grande Fratello | Dove è finita

Il padre della ragazza che ha da poco lasciato il reality ospite al Grande Fratello.

Al Grande Fratello è andato in scena l’incontro tra Heidi Baci e il padre. Enorme sorpresa al Grande Fratello. All’interno della casa è infatti entrato per una sera il padre di Heidi Baci. Un episodio che ha sconvolto profondamente la concorrente, che dopo aver ascoltato le parole del proprio genitore ha preso nel corso delle ultime ore la decisione di abbandonare il reality show. Ecco cosa è successo nello specifico.

Il discorso del padre di Heidi Baci al Grande Fratello e la polemica con Massimiliano Varrese

L’improvvisa apparizione al Grande Fratello del proprio papà ha mandato a dir poco in crisi Heidi Baci, con l’incontro tra la diretta interessata e il proprio genitore che ha riguardato da vicino anche Massimiliano Varrese. Ecco il discorso del padre di Heidi:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene. Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me che tra poco vado in pensione. Per noi è stato come una pugnalata al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita ad alzare un muro nei confronti di una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità“.

Il padre di Heidi ha poi proseguito: “Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione quest’uomo che ti ha anche rovinato questo gioco. Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che ti aspetta“.

Infine, al momento dell’abbraccio, la frase pronunciata in albanese: “Cuore di papà, se non stai bene puoi uscire con me stasera“.

Heidi ha la possibilità di incontrare suo padre, che ha dato la sua personale opinione sul rapporto con Massimiliano. #GrandeFratello pic.twitter.com/Wk86ZJJbmx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 16, 2023

La decisione di Heidi Baci di lasciare il Grande Fratello

A far discutere nel corso di questa edizione del Grande Fratello è stato per ora anche e soprattutto l’avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, ragazza di 25 anni di origine albanese e commerciante nel settore nautico. L’interessamento reciproco tra i due non è andato giù al padre della ragazza, che ha deciso dunque di intervenire in prima persona facendo la sua comparsa all’interno del reality show.

Una mossa, questa, che ha fatto il suo effetto su Heidi. La concorrente, subito dopo la fine dell’undicesima puntata andata in onda lunedì 16 ottobre, ha deciso di lasciare il programma a causa delle parole del proprio genitore. Un incontro, quello tra padre e figlia, che ha suscitato anche la pronta reazione da parte di Massimiliano Varrese, più volte respinto in realtà da Heidi nel corso delle settimane trascorse all’interno della casa:

“Credo che in questo momento la scelta migliore da parte mia sia il silenzio. Davanti ad accuse così gravi preferisco tacere perché forse è più saggio, però adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e non sono io. Va bene così“.