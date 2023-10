Uomini e Donne, Gemma senza parole | La passione tra i due scoppia in studio

Clamorosi sviluppi a Uomini e Donne: protagonista è Gemma, rimasta praticamente senza parole a causa di quanto sta accadendo tra due concorrenti.

Enormi sorprese nel corso delle ultime giornate di Uomini e Donne. In particolare, ad attirare le attenzioni all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi è il triangolo che si è venuto a creare tra Emma e altri due partecipanti del programma. Ecco nello specifico di chi si tratta.

Uomini e Donne: la reazione di Gemma a quanto sta accadendo tra Maurizio ed Elena

Puntate come sempre movimentate quelle di Uomini e Donne. A trovarsi sotto i riflettori all’interno delle ultime giornate del programma è in particolare Gemma Galgani. La puntata andata in onda lo scorso 26 ottobre ha mostrato gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la situazione che vede protagonisti proprio Gemma insieme anche a Maurizio Laudicino e ad Elena.

Tra i tre concorrenti in questione si è infatti venuto a creare. Maurizio, ex proprio di Gemma, sta facendo parlare di sé in questi giorni per quanto sta accadendo proprio con Elena. I due, dopo essersi scambiato nelle giornate precedenti un bacio a stampa, hanno continuato a vedersi. A quanto pare la conoscenza sarebbe andata molto avanti, con la coppia che si è scambiata diversi baci passionali: una sorta di preludio ad un possibile addio al programma sia di Maurizio che di Elena. Da qui la reazione piuttosto infastidita di Gemma, che è però pronta a voltare pagina con un nuovo corteggiatore: si tratta per la precisione di Bruno.

Uomini e Donne: il bacio tra Cristian e Valentina e la decisione di Manuela

Quello del triangolo tra Gemma, Maurizio ed Elena non ha rappresentato certamente l’unico argomento di discussione delle ultime puntate di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il trono classico, protagonista assoluto è stato Cristian Forti, che ha baciato Valentina suscitando la reazione infastidita da parte di Virginia.

Grande attenzione anche nei confronti di quanto sta accadendo tra Brando e Beatriz, che era andata via dal programma dopo essersi sentita accusata in studio. Momento difficile invece per Manuela Carriero, che sta vivendo un vero e proprio periodo di crisi dopo aver eliminato Michele oltre che a causa delle recenti incomprensioni avute con Carlo: la tronista dell’attuale edizione del dating show ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, decidendo di tornare alla sua vita reale a causa soprattutto degli sviluppi che hanno preso i rapporti con quelli che erano i suoi corteggiatori preferiti.