Ginevra Lamborghini si rivela: “Io e Spinalbese?” | Rivelazione scottante

Durante un’intervista, la sorella di Elettra Lamborghini ha finalmente rivelato se ha o meno una relazione con Antonino Spinalbese. Ecco cosa ha detto.

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, e Antonino Spinalbese sono stati entrambi concorrenti della scorsa edizione del reality show Mediaset, Grande Fratello Vip, e proprio lì si sono conosciuti. I due avevano fatto sognare il pubblico con la loro storia nata proprio all’interno della casa: la chimica tra i due infatti era evidente già dal primo giorno. Cosa è successo però non appena il reality è finito?

Durante lo show del Grande Fratello Vip, il legame tra Ginevra Lamborghini e Antonio Spinalbese aveva catturato l’interesse e i cuori degli spettatori: in molti seguivano il reality sperando di vederli uscire dalla casa insieme e una volta finito il programma, i loro fan volevano sapere se alla fine i due avessero iniziato una vera e propria relazione. Durante il periodo della messa in onda però, la loro relazione era spesso al centro di molte discussioni da parte degli altri concorrenti poiché a quanto pare non era ben vista.

Anche dopo l’eliminazione di lei, a causa delle parole dure scambiate con un altro concorrente, Marco Bellavia, i due avevano continuato a nutrire la speranza di una possibile relazione. Ma quindi come è andata?

Lamborghini e Spinalbese insieme?

Dopo la conclusione del reality show Mediaset, Ginevra Lamborghini e Antonio Spinalbese erano stati avvistati insieme in diverse occasioni. Le voci che avessero iniziato una vera e propria storia d’amore alimentavano la loro fan base ma di recente, Ginevra Lamboghini ha fatto chiarezza su questa vicenda: in un’intervista con DiPiù, la showgirl ha fatto luce sulla reale situazione sentimentale che intercorre tra i due.

La giovane ha infatti svelato di aver deciso di tornare con la sua vecchia fiamma dicendo di essere ancora molto innamorata di quello che era il suo ex: “Tra me e Antonio Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip, c’era una forte simpatia, è vero, però tornati alla realtà abbiamo subito capito che non eravamo fatti per stare insieme. E adesso nella mia vita c’è un altro uomo, Edoardo Casella, il mio grande amore. Ci frequentavamo già prima del Grande Fratello Vip, poi ci siamo lasciati quando ho cominciato il reality però siamo sempre rimasti in contatto. Finché, tre mesi fa, lui mi ha chiesto di riprovarci e io gli ho detto di sì, anche perché ho sempre pensato a lui…” ha rivelato Lamborghini all’intervistatrice. Antonino a quanto pare ha avuto la sua chance con la ragazza ma spesso, come capita, le cose possono non andare per il verso giusto.