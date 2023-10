Uomini e donne, ex corteggiatore si scaglia contro il programma

Un ex corteggiatore di Uomini e donne si è lamentato contro lo show, dichiarandosi indignato per non essere stato più invitato in studio.

Uomini e donne è uno dei programmi più famosi condotti da Maria De Filippi, nonché uno dei più longevi in Mediaset. Va in onda da più di vent’anni e nel corso delle numerose edizioni tantissimi concorrenti hanno trovato l’amore. Altri, invece, magari non si sono innamorati come sognavano, ma sono diventati influencer molto popolari, oppure hanno iniziato a collaborare con lo show.

Di recente, è tornato alla ribalta un corteggiatore di una stagione passata, che si è fortemente lamentato per il comportamento della redazione. Si aspettava, infatti, che – anche se ormai non partecipa più – almeno una volta sarebbe stato invitato a una delle nuove puntate, non come concorrente ma come ospite.

Questo invito, tuttavia, non è mai arrivato e per lui è stata quasi un’offesa: stiamo parlando di Sonny Di Meo, che partecipò come corteggiatore nel 2020. Per lui la trasmissione si concluse nel migliore dei modi, dato che ha trovato una compagna, ma non perdona di non essere più stato invitato, soprattutto in seguito a un evento importantissimo.

Uomini e donne, Sonny Di Meo si lamenta: “Mi aspettavo un invito”

Grazie a Uomini e donne, Sonny Di Meo ha trovato l’amore: si è sposato con l’ex tronista Sara Shaimi, con la quale ha da poco avuto una bambina, Nora Belle. Ovviamente, l’ex corteggiatore è molto grato allo show per tutto questo, ma negli scorsi giorni ha ammesso di sentirsi anche un po’ deluso dal comportamento della conduttrice.

Si aspettava, infatti, che Maria De Filippi prima o poi avrebbe invitato in studio lui e la moglie per presentare al pubblico la figlia, così come aveva già fatto in passato con molte altre coppie del trono classico. L’influencer ha raccontato tutto su Instagram, mentre rispondeva ad alcune domande dei follower.

Ha dichiarato che partecipare alla trasmissione è stato “Bello… forte ed emozionante” ma poi ha sganciato la bomba: “Anche se mi aspettavo un invito in studio […] Avremmo presentato Nora Belle con molto piacere… visto che è nata grazie al programma“. L’ex corteggiatore è apparso un po’ piccato davanti a questo mancato invito, ma non è detto che la presentatrice non ci ripensi e non ricontatti la coppia in futuro.