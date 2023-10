Giorgia Soleri, la frecciatina a Damiano: “Cosa non va in me”

L’influencer Giorgia Soleri avrebbe scagliato una nuova frecciatina all’ex fidanzato Damiano David, frontman dei Maneskin.

L’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David è finito ormai da diverso tempo, ma sembra che i due non ritorneranno presto in buoni rapporti, forse addirittura mai. L’ex coppia è stata insieme per sette anni e si era conosciuta quando lui non era ancora famoso, nonostante già facesse parte dei Maneskin.

La band ha iniziato a farsi conoscere, infatti, nel 2017 grazie a X Factor, dove arrivò in finale e si classificò al secondo posto dietro a Lorenzo Licitra. Qualche anno dopo ha poi raggiunto la fama mondiale con la vittoria dell’Eurovision nel 2021: da quel momento, ha iniziato a esibirsi anche fuori dall’Europa.

Il cantante e Giorgia Soleri erano sempre rimasti insieme, nonostante la fama e le sue conseguenze. Nel 2023, tuttavia, qualcosa si è spezzato e lui è stato pizzicato mentre baciava un’altra ragazza: da lì ha dichiarato tramite i social che lui e Giorgia si erano lasciati da tempo. Già dopo questa dichiarazione, l’attivista ha iniziato a lanciare frecciatine a lui e alla band: ecco l’ultima.

Giorgia Soleri, la maglietta è una frecciatina a Damiano?

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, Damiano si sarebbe frequentato con Martina Taglienti (la ragazza del bacio, nonché amica stretta della bassista Victoria De Angelis) e adesso gira la voce che starebbe uscendo con Dove Cameron. Anche l’influencer è andata avanti, si è lanciata a capofitto nella vita professionale e sta partecipando a molti impegni lavorativi.

Oggi è molto popolare sui social, che sfrutta soprattutto per fare informazione e sensibilizzazione per tematiche femministe, ma dove parla anche molto di sé e della sua vita privata. Solo poche ore fa ha pubblicato un selfie allo specchio mentre indossava una maglietta molto particolare. La scritta, infatti, non è passata inosservata ai follower.

“Perdonami se sono tanto sexy e divertente. Non so cosa c’è che non va in me“: questa è la frase (in inglese) che l’influencer ha sfoggiato sulla sua nuova maglietta. Non ha aggiunto niente di particolare nella foto, ma alcuni follower hanno colto queste parole come una frecciatina all’ex compagno Damiano: voi cosa ne pensate? Lei non ha commentato.