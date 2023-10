Harry e Meghan in viaggio | Ecco dove sono andati per superare la crisi

I reali di Sussex dopo la crisi matrimoniale che li ha colpiti, hanno deciso di prendersi una pausa e andare…scopri dove sono stati!

Dopo mesi di speculazioni sulla loro relazione e sul loro futuro come coppia, ecco Harry e Meghan più uniti che mai. Tempo fa infatti, i reali di Sussex avevano avuto un periodo di difficoltà, secondo alcune indiscrezioni, nel loro rapporto, forse dovuto alle pressioni che ci sono sempre state dalla famiglia Reale e una crisi finanziaria che aveva messo a dura prova la loro stabilità.

Ora però questa brutta situazione sembra lontana anni luce per i coniugi che pare abbiano superato ogni ostacolo e ritrovato la loro intesa di un tempo: non solo infatti si sono mostrati ad eventi pubblici più affiatati che mai ma sembra che si stiano anche godendo del tempo insieme grazie anche a dei viaggi di piacere in giro per il mondo che stanno facendo nell’ultimo periodo.

Queste fughe d’amore pare siano diventate parte essenziale della loro vita e che li stia aiutando a mantenere viva quella fiamma che li alimentava un tempo, riprendendo anche la loro passione e complicità. Ecco dove sono stati.

Il viaggio dei principi

Dopo aver finalmente chiuso il capitolo con la Royal Family britannica e aver intrapreso una nuova vita, Harry e Meghan sembrano aver trovato una loro stabilità, sia finanziaria che personale.

Le voci di una possibile crisi, che si aggiravano poco tempo fa, sembrano essersi dissolte e il divorzio imminente è diventato solo un brutto sogno. Dopo un’intensa settimana di impegni pubblici a New York, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la coppia ha sentito il bisogno di una pausa e i due piccioncini hanno deciso di scappare da tutto e tutti per rigenerarsi e rafforzare la loro relazione.

La meta del viaggio? Le bellissime isole dei Caraibi come destinazione per una magnifica fuga romantica. Infatti, come se fosse di nuovo la loro prima luna di miele, i giovani reali di Sussex hanno viaggiato verso Canouan, nell’isola di St. Vincent e Grenadine. I due hanno cercato di mantenere la massima discrezione sul loro viaggio, lasciando anche i piccoli Archie e Lilibeth a casa con la tata. A rivelare il loro ultimo viaggio, ci ha pensato però il Daily Mail che avrebbe beccato la coppia di ritorno da un viaggio all’aeroporto di Atlanta.