Giorgia Soleri ha un profilo su un app di incontri: ecco quale

Giorgia Soleri ha un profilo su un app di incontri. Ecco quello che ricercherebbe in una persona.

La notizia che la nota attivista transfemminista, Giorgia Soleri, e il front man della pop- rock band Maneskin, Damiano David, si siano lasciati dopo sei anni di relazione, è cosa vecchia. Infatti dopo che la stampa scandalistica abbia beccato Damiano a baciare un’amica della bassista della band, Victoria, Giorgia Soleri ha dovuto fare chiarezza e specificare che la loro relazione non solo era finita ma anche se non fosse stato così, i due avrebbero condotto da anni la strada della non-monogamia e che quindi il suo ex era libero di baciare chi volesse.

Ora archiviata la relazione con Damiano, Giorgia Soleri è tornata single e secondo La Repubblica sarebbe già iscritta ad un app di incontri. Scopri cosa ricercherebbe Giorgia Soleri e di quale app si tratta.

Giorgia Soleri su Bumble, Rosa Chemical su Tinder

Giorgia Soleri, secondo Repubblica, si è già considerata single ed è iscritta su un app di incontri chiamata Bumble che già dalla sua descrizione recita: “una piattaforma per conoscere nuova gente, trovare la tua dolce metà, nuovi amici o nuovi contatti professionali”.

Inoltre la piattaforma da la possibilità alle donne di fare la prima mossa: infatti dopo aver creato un collegamento con la persona che interessa, si hanno 24 ore per poter scrivere e avere un contatto da parte della ragazza che l’ha creato. Scadute le 24 ore a disposizione, il collegamento cade. La Repubblica che ha visualizzato il profilo ha confermato che ha la spunta blu, quindi è confermato che sia della poetessa Soleri, e che nella sua descrizione avrebbe scritto di amare il mondo della fotografia, i musei, i concerti, le gallerie d’arte e di bere vino solo in compagnia. Giorgia Soleri inoltre ha scritto di essere un’attivista per i diritti della comunità LGBTQ+ e di allenarsi regolarmente in palestra: soprattutto ha usato il tag per non cercare niente di serio.

Non sarebbe comunque la prima VIP ad usare le app di incontri. Rosa Chemical infatti poco tempo fa aveva ammesso che:

“Ne approfitto per fare un appello: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical. Ma sono io! Avevo anche l’abbonamento Premium…e la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su tinder e deve farlo solo con altri famosi”.