Uomini e Donne: un episodio spiacevole davanti a tutti | Il pubblico deluso

Qualcosa sta destando particolare attenzione sul dating show Uomini e Donne. Un episodio non è piaciuto al pubblico.

Il gioiello ideato e prodotto da Maria De Filippi continua a riscuotere successo e audience con la missione di far trovare l’anima gemella ai suoi protagonisti.

Nonostante la formula di Uomini e Donne abbia subito negli anni diverse variazioni, il pubblico sembra non aver mai perso fiducia e stima nei confronti dello show, continuando a seguirlo accanito ed interessato alle vicissitudini di corteggiatori/trici e tronisti/e.

C’è qualcosa che però di recente deve aver turbato la serenità degli spettatori, che si sono a dir poco ribellati nei confronti di un episodio specifico che ha riguardato una nuova coppia. Ma cosa è successo veramente?

L’esterna di Cristian e Martina

Colpito dalla naturalezza e dalla semplicità di Martina, Cristian ha deciso di portare in esterna la ragazza con la quale ha poi passato dei momenti davvero intensi e piacevoli. L’uscita, in effetti, è andata molto bene: i due hanno parlato di loro stessi con tenerezza e curiosità verso l’altro e l’attrazione tra loro è molto evidente, potendo forse presto diventare una coppia bellissima di Uomini e Donne.

Martina si è lasciata andare quasi subito a confessioni particolarmente drammatiche raccontando delle difficoltà economiche della sua famiglia e che proprio a causa di questi problemi finanziari è stata costretta ad iniziare a lavorare già da piccolissima. Non solo, la ragazza ha anche parlato del suo rapporto speciale con la nonna, purtroppo scomparsa, con la quale era solita guardare lo show. Alla donna Martina ha dedicato un dolce ricordo, un tatuaggio che rimarrà per sempre impresso sulla pelle della giovane donna.

Un tentativo di catturare l’attenzione

Il carattere dolce di Martina così come il suo attaccamento alla nonna punto in comune con Cristian, ha fatto subito breccia nel cuore di Cristian che in studio ha ribadito il suo interesse verso la ragazza. La redazione di Uomini e Donne ha poi postato sul suo Instagram uno spezzone del confronto tra Cristian e Martina durante la trasmissione scatenando però una reazione inaspettata nei followers i quali si sono letteralmente scagliati contro i ragazzi, per aver gestito un primo appuntamento parlando di cose drammatiche, rilevando forse una certa artificialità nella tematica.

E quindi nonostante le apparenti buone intenzioni dei due, l’esterna non è piaciuta affatto. Infatti, molti utenti hanno sottolineato come un racconto così personale e drammatico fosse palesemente volto a destare pietismo e attenzione. “Ma una prima esterna spensierata e divertente riusciamo a farla? Ad un primo appuntamento quando mai si parla dei propri traumi?” si legge nella pagina di Uomini e Donne, lamentando questa forse poco limpida modalità di raccontarsi, per molti guidata dagli autori nel tentativo di aumentare ancora di più l’audience del programma.