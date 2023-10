John Stamos, l’aneddoto sulla sua ex ragazza Teri Copley: “Il mio peggior incubo”

Il racconto dell’attore e cantante statunitense.

John Stamos ha voluto raccontare di un episodio riguardante la sua ragazza Teri Copley e risalente al 1985. John Stamos, attore e cantante statunitense noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Tony Gates nella serie E. R. – Medici in prima linea, ha raccontato di uno spiacevole aneddoto riguardante la sua ragazza Teri Copley risalente per la precisione al 1985.

Il racconto di John Stamos su Teri Copley: “Fu un incubo”

John Stamos ha di recente scritto il libro di memorie If You Have Told Me, che arriverà sugli scaffali nella giornata di martedì 24 ottobre. L’attore, all’interno delle pagine di questo libro, ha raccontato in particolare di un episodio del 1985 riguardante la sua ragazza Teri Copley. Queste alcune delle parole dell’attore:

“Teri è tutto ciò che cerco in una donna. Ha un’adorabile figlia di nome Ashley nata da una precedente relazione, e adoro l’idea del patrigno. Comincio a immaginare la nostra piccola famiglia riunita. Sono uno stupido innamorato“.

Un giorno, John si rende però conto che Teri inizia a non rispondere più alle sue chiamate. L’attore decide allora di andare dalla Copley nella pensione in cui i due alloggiavano abitualmente nella San Fernando Valley. Questo il prosieguo del racconto:

“Noto una Porsche 356 Speedster nera del 1957 decappottabile vintage. Strano. Mi trascino verso la macchina per dare una rapida occhiata all’interno. Ci sono una spazzola per capelli, chiavi, un guantone da boxe e un poster semisrotolato della mia ragazza nuda appena coperta da un lenzuolo bianco. Poi ho notato la porta della pensione leggermente aperta. Entrando ho visto il c..o di Teri appena coperto dalle lenzuola mentre dormiva nel letto con Mr. Porsche Speedster, è stato un incubo. Ho cercato di trattenere le lacrime, non riuscivo a respirare“. L’uomo in questione era Tony Danza.

A quel punto John Stamos è uscito correndo dalla stanza, rubando prima di andare via il poster dalla Porsche recante su di esso la frase “Mio caro Tony, ti amerò per sempre“.

La carriera di John Stamos

John Stamos è come detto noto anche e soprattutto per il ruolo di Tony Gates in E. R. – Medici in prima linea. In ambito cinematografico l’attore ha iniziato con Alice in Wonderland di Harry Harris del 1985, recitando poi nel corso degli ultimi anni in Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 di Kirk Jones del 2016 e in Muppets Haunted Mansion – La casa stregata di Kirk R. Thatcher del 2021. Altro suo ruolo importante, tornando alla televisione, è stato anche quello nella serie televisiva Gli amici di papà.

Per quanto riguarda la vita privata, John Stamos ha sposato nel 1998 l’attrice e modella Rebecca Romijn dalla quale ha poi divorziato ufficialmente nel 2005. A questo matrimonio ha fatto seguito quello ancora in corso con la modella, attrice e scrittrice americana Caitlin McHugh, dalla quale nel 2018 ha avuto un figlio di nome Billy.