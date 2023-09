Moonlighting: la serie tv anni ’80 in arrivo su Hulu

La serie tv con Cybill Shepherd e Bruce Willis presto disponibile su Hulu.

Sarà presto disponibile in streaming Moonlighting, serie anni ’80 con Cybill Shepherd e Bruce Willis. Moonlighting, serie degli anni ottanta con protagonisti Cybill Shepherd e Bruce Willis, sarà molto presto disponibile sulla piattaforma streaming di Hulu, per la precisione a partire dal prossimo 10 ottobre.

Moonlighting: la serie arriva su Hulu

L’arrivo di Moonlighting su Hulu non rappresenta una vera e propria sorpresa. Già nell’ottobre del 2022 il creatore della serie Glenn Gordon Caron aveva anticipato la cosa tramite un proprio post su Twitter:

“La Disney e io abbiamo messo insieme le nostre menti e abbiamo escogitato un piano“.

Da lì si è dunque iniziato a parlare delle possibilità che Disney+ o Hulu riproponessero tutti i 67 episodi di Moonlighting, serie televisiva che andò in onda dal 1985 al 1989 su ABC. Un problema per tale progetto era però di sicuro rappresentato dai diritti sulla musica: come promesso da Hulu, ogni singolo episodio della commedia anni ottanta non solo verrà riproposto in versione rimasterizzata in HD ma sarà anche accompagnato dalla registrazione della title track originale di Al Jarreau che fu in grado di ottenere anche una nomination ai Grammy.

Chiunque sia provvisto di un abbonamento Hulu potrà dunque godersi tutti gli episodi di una serie che riuscì a riscuotere negli anni ottanta uno straordinario successo.

Il cast e la trama di Moonlighting

Il cast di Moonlighting è composto principalmente da Cybill Shepherd e da Bruce Willis. Shepherd è un’attrice statunitense che proprio grazie a Moonlighting ottenne tre candidature agli Emmy e due Golden Globe nel 1985 e nel 1986. Bruce Willis si è affermato sempre con la stessa serie per poi raggiungere ulteriore popolarità grazie al ruolo di John McClane nella nota saga cinematografica di Die Hard: da lì l’attore statunitense ha poi recitato in tanti altri importantissimi film come Pulp Fiction, Il quinto elemento, Il sesto senso, Red o anche Glass.

La trama di Moonlighting si basa sui casi oggetto d’indagine della Blue Moon Investigations di Madeline Maddie Hayes (Cybill Shepherd) e David Addison (Bruce Willis). Dopo essere stata derubata dei suoi beni dal suo commercialista ed essere caduta in rovina, l’ormai ex modella Madeline decide di iniziare a gestire insieme allo scapestrato David Addison l’Agenzia Investigativa Blue Moon.

La serie è andata in onda per la prima volta in Italia nel 1989 e si divide complessivamente in cinque diverse stagioni, con l’ultimo capitolo della serie che è arrivato invece in Italia nel 1992.