Jason Momoa: l’attore non sarà più Aquaman nel DC Universe

Jason Momoa sarebbe pronto ad abbandonare il ruolo di Aquaman. A partire dal prossimo 20 dicembre verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane Aquaman e il regno perduto, quindicesimo film in totale del DC Extended Universe e secondo dedicato esclusivamente al personaggio di Aquaman. Una pellicola, questa, che potrebbe rappresentare l’ultima uscita di Jason Momoa nei panni del supereroe DC.

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, Jason Momoa non interpreterà più il personaggio di Aquaman all’interno dell’Universo DC. Dall’arrivo ai DC Studios di James Gunn e di Peter Safran ha avuto inizio una vera e propria rivoluzione, che ha già visto dare l’addio al DC Extended Universe anche Henry Cavill, sostituito a partire dal prossimo Superman: Legacy da David Corenswet. La stessa sorte starebbe ora per toccare a Jason Momoa, anche se per l’attore potrebbe esserci all’orizzonte un nuovo ruolo sempre all’interno del DC Universe.

Secondo quanto riportato da Variety, Jason Momoa appenderà il tridente al chiodo dopo l’uscita nei cinema il prossimo dicembre del secondo Aquaman. L’attore noto anche per il ruolo di Khal Drogo ne Il Trono di Spade sarebbe al momento in trattativa per interpretare a partire da Superman: Legacy un nuovissimo personaggio, ovvero quello di Lobo. Uno stesso attore che interpreta due differenti personaggi all’interno di uno stesso universo cinematografico non rappresenterebbe tra l’altro una novità: l’esempio più importante al riguardo è senza ombra di dubbio quello di Chris Evans, lanciato dal ruolo di Johnny Storm ne I Fantastici 4 e poi l’iconico Capitan America all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ecco qui di seguito quanto riportato da Variety:

“Jason Momoa potrebbe restare nel DC Universe ma non come Aquaman. Alcune fonti dicono che l’attore sarebbe in trattativa per interpretare Lobo sia nel reboot Superman: Legacy del 2025 scritto e diretto da James Gunn che in un altro film indipendente“.

Aquaman e il regno perduto a dicembre nei cinema

In attesa di poterne sapere di più in merito alle novità riguardanti il prossimo futuro di Jason Momoa nell’universo DC manca ormai sempre meno all’arrivo nelle sale cinematografiche di Aquaman e il regno perduto. Una pellicola circondata da numerose polemiche per la nota questione relativa ad Amber Heard, con alcune scene dell’attrice che sono state addirittura eliminate dal montaggio finale.

Nel cast del film diretto da James Wan sono presenti tra gli altri anche Patrick Wilson (Ocean Master), Dolph Lundgren (Re Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta) e Nicole Kidman (Regina Atlanna).