Paola Barale, avete visto la sua casa da sogno? | Com’è e dove si trova

La showgirl durante il programma ha finalmente mostrato la sua casa da urlo. Di sicuro una casa molto particolare. Ecco perché.

La bellezza e il carisma di Paola Barale, showgirl e conduttrice televisiva molto apprezzata negli anni ’90 per la sua forte somiglianza alla Regina del Pop, Madonna, e successivamente come valletta per Mike Buongiorno, è ciò che l’hanno resa un’icona amatissima dal pubblico italiano.

La sua carriera si è sviluppata tra televisione e teatro ma la sua personalità, brillante e sagace, l’hanno portata ad essere un’icona televisiva riconoscibile a tutti.

Durante la sua recente partecipazione al programma di Rai 2, Belve, condotto dalla pungente Francesca Fagnani, ha avuto modo di parlare della sua casa…particolare. In quell’intervista infatti, è saltato subito all’occhio la personalità dirompente di Paola Barale, messa a nudo dalla Fagnani ha condiviso sul piccolo schermo la sua passione per i viaggi e alcuni racconti della sua carriera.

Da subito è emerso il suo spirito libero prorompente, in sintonia con il suo desiderio di esplorare il mondo. Pensiero che si è tradotto poi con l’interior design della sua dimora. Ecco perché.

La casa di Paola Barale. Ecco dove vive

Oltre alle sue performance sul palco e sul piccolo schermo, Paola Barale è anche una personalità molto attiva sui social media.

Su Instagram per esempio, condivide spesso con i suoi follower scatti dai suoi avventurosi viaggi. Tuttavia, ciò che attrae particolarmente l’attenzione dei suoi follower è la sua casa a Milano, caratterizzata da un arredamento particolare e straordinario allo stesso tempo, sicuramente fuori dagli schemi.

Da uno sguardo infatti all’interno della casa di Paola Barale, balzano subito all’occhio le pareti nere in contrasto con il bianco dei divani e le lampade da forme strane e originali sulle mensole. Lanterne, specchi di diverse forme e dimensioni, quadri in stile pop-art, creano un’atmosfera affascinante nella zona giorno, come se fosse un’installazione di un museo d’arte. E come se non bastasse, oltre al gusto eccentrico della zona giorno, il tutto è condito con luci stroboscopiche che illuminano la stanza di giorno e di notte, donando un tocco tra il chitch e il glamour nel salotto.

Il vero dettaglio imperdibile è però il lampadario bianco con delle scimmiette attaccate al soffitto e la scritta Love all’interno di un cuore sulla finestra, che offre una vista spettacolare sulla città, specialmente al tramonto. Insomma, la casa di Paola Barale è un vero e proprio trionfo di eccentricità, un miscuglio tra il chitch e il glamour, in linea con la città stessa e sicuramente con la sua personalità.

La showgirl ha creato uno spazio che sia davvero un’estensione di sé in cui ritrovarsi.