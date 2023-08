Greta Rossetti di Temptation Island: le verità dell’ex Eugenio Colombo sulla storia con Mirko

Le rivelazioni dell’ex fidanzato della tentatrice di Temptation Island.

Fa discutere a Temptation Island quanto accaduto con la tentatrice Greta Rossetti: ecco le parole dell’ex Eugenio Colombo. Durante l’ultima edizione di Temptation Island si è verificato un qualcosa che non si è probabilmente mai visto all’interno del reality show della Rai. Una tentatrice, ovvero Greta Rossetti, si è a quanto pare innamorata di uno dei concorrenti, un episodio al centro del gossip degli ultimissimi giorni. A parlare della ragazza e di questo argomento in particolare è stato ora l’ex Eugenio Colombo.

Greta Rossetti: le parole dell’ex Eugenio Colombo

Al centro delle discussioni riguardanti l’ultima edizione di Temptation Island vi è inevitabilmente Greta Rossetti, che all’interno del programma aveva il ruolo di tentatrice di Mirko Brunetti e che ha finito con l’innamorarsi di quest’ultimo. A parlare della Rossetti è stato dunque Eugenio Colombo, che ha avuto un brevissimo flirt con lei dopo la separazione da Francesca Del Taglia. Ecco dunque le sue parole a Di Più:

“Greta non ha mai avuto alcun approccio fisico con Mirko, ha voluto prima aspettare che lui lasciasse Perla Vatiero. Spero che l’amore con lui possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv e un altro nella vita reale. Impossibile però non rimanere colpiti da Greta. Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo“.

Le parole di Mirko Brunetti sulla partecipazione a Temptation Island

Mirko Brunetti è diventato dunque protagonista assoluto di questa edizione di Temptation Island. Ecco il suo messaggio in merito alla sua partecipazione allo show della Rai:

“Questo percorso è stato un mix di emozioni forti e contrastanti tra di loro. Non finirò mai di ringraziare per l’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene“.

Le frecciatine tra Greta Rossetti e Perla Vatiero

La storia tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è quindi finita sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. Dopo la fine della loro esperienza a Temptation Island i due hanno iniziato la loro storia d’amore prendendo addirittura la decisione di farsi un tatuaggio di coppia a pochi giorni dall’inizio della loro relazione.

La nuova coppia ha fatto parlare di sé anche per l’episodio del video in macchina che ritraeva i due intenti a scambiarsi effusioni. Nella serata di venerdì, nel corso di una reunion tra alcune fidanzate di Temptation Island e i tentatori, l’ex di Mirko Perla ha così lanciato una frecciata all’indirizzo proprio di Greta replicando insieme ad un’altra ragazza il video in auto oggetto delle polemiche.

La cosa non è sfuggita ovviamente a Greta, che ha allora condiviso su Instagram una storia che secondo alcuni avrebbe voluto fare riferimento proprio a Perla con le seguenti parole:

“Meglio essere finte che cattive“.