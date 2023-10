I Leoni di Sicilia: trama, trailer e cast della serie di Paolo Genovese

Trama, trailer e cast della nuova serie di Disney+.

Arriva su Disney+ I Leoni di Sicilia: la trama, il trailer e il cast della serie. Da mercoledì 25 ottobre è disponibile sulla piattaforma streaming di Disney+ I Leoni di Sicilia, serie diretta da Paolo Genovese che è stata presentata in anteprima al Festival di Roma.

I Leoni di Sicilia: la trama

La trama de I Leoni di Sicilia ruota intorno alle vicende della famiglia Florio. Protagonisti in particolare sono i fratelli Paolo e Ignazio, due commercianti di spezie che hanno deciso di andare via dalla Calabria e che sono alla ricerca di un riscatto sociale. I due arrivano così in Sicilia, dove a partire da una bottega malridotta riescono ad avviare un’attività fortunata e florida che verrà in seguito trasformata in un vero e proprio impero dal figlio giovane di Paolo Vincenzo.

A sconvolgere l’intera vita di Vincenzo e di tutto il resto della sua famiglia arriva però un giorno Giulia, una donna forte e dirompente in netto contrasto con le rigidissime regole della società di quel tempo. Per la precisione, l’intera trama de I Leoni di Sicilia si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino ad arrivare all’Unità d’Italia del 1861.

I Leoni di Sicilia: il trailer

I Leoni di Sicilia è diretta come detto da Paolo Genovese. Dopo i primi passi alla regia in collaborazione con Luca Miniero con film come Incantesimo napoletano, Nessun messaggio in segreteria e Questa notte è ancora nostra, Genovese è poi salito alla ribalta con la direzione di La banda dei Babbi Natale e Immaturi. Il regista si è poi confermato con Tutta colpa di Freud del 2014 e con Perfetti sconosciuti del 2016 prima di dirigere negli ultimissimi anni The Place, Supereroi e Il primo giorno della mia vita.

Le prime quattro puntate de I Leoni di Sicilia sono disponibili su Disney+ da mercoledì 25 ottobre, mentre le successive quattro puntate arriveranno sulla piattaforma il primo novembre. Ecco di seguito il trailer ufficiale della serie I Leoni di Sicilia:

I Leoni di Sicilia: il cast

Per quanto riguarda il cast de I Leoni di Sicilia, i fratelli Paolo e Ignazio sono interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni ed Eduardo Scarpetta. Nei panni di Vincenzo Florio c’è Michele Riondino, mentre ad interpretare Giulia Portalupi è Miriam Leone. Giuseppina anziana e giovane viene interpretata rispettivamente da Donatella Finocchiaro ed Ester Pantano, con Adele Cammarata a vestire infine i panni di Giovanna D’Ondes.