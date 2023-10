Emma Marrone: il gesto per un suo fan | Straordinaria generosità

La cantante protagonista di un bel gesto nei confronti di un suo fan.

Emma Marrone ha compiuto uno straordinario gesto di generosità nei confronti di un proprio fan.

Emma Marrone ha da poco pubblicato il suo ultimo album dal titolo di Souvenir. Per l’uscita del suo nuovo disco, la cantante vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi sta facendo una serie di firmacopie per i fan. Proprio in una di queste occasioni, la popstar si è distinta per un gesto di incredibile generosità nei confronti di un suo ammiratore.

Emma Marrone: il gesto di generosità per il suo fan

Emma Marrone ha pubblicato il suo ultimo disco Souvenir lo scorso 13 ottobre. Grazie al nuovo album, la cantante divenuta celebre per la sua partecipazione ad Amici ha debuttato al primo posto della classifica FIMI commovendosi per l’incredibile risultato raggiunto. Oltre che per tale traguardo, Marrone si è però distinta in questi giorni anche per un grande gesto di solidarietà nei confronti di un proprio fan. Questa la testimonianza da parte del diretto interessato:

“Venerdì scorso è uscito il suo ultimo album e in questi giorni Emma sta facendo una serie di firmacopie. Io sono andato a quello alla Mondadori a Milano, sono andato quasi alla chiusura. Ha iniziato alle 16, io sono andato quasi alle 18. Lei era super stanca, ma quando è arrivato il mio turno è stata gentilissima“.

Il ragazzo di origine salentina ha poi proseguito:

“Le ho detto ‘Ciao Emma, ho preso il tuo disco mi piace un sacco! Ogni anno ci vediamo al firmacopie e ogni anno ci vediamo in tour! Sono di Lecce come te ma abito qui per lavoro. Sto vivendo un momento non molto bello, ma appena risolverò comprerò i biglietti anche per questo tour. Ancora non riesco ma ti prometto che farò di tutto per esserci perché non sono mai mancato a un tuo tour“.

A questo punto Emma ha deciso di regalare il biglietto al suo fan:

“Lei mi ha chiesto come mai non riuscissi ad esserci questa volta e io le ho spiegato che ho avuto dei cambiamenti lavorativi che nell’ultimo periodo mi hanno messo un po’ in difficoltà economicamente. E lei allora mi ha detto ‘scegli una data e dammi il tuo nome che ti dò gli ingressi per il concerto’. Io ovviamente le ho risposto di non preoccuparsi, ma lei ha insistito e ha inserito il mio nome nella sua lista di ospiti. Così sarò presente alla data del 26 novembre a Milano ai Magazzini Generali. Io ero felice, dalla gioia non sono riuscito neanche ad abbracciarla. Un gesto nobile il suo, è stata veramente una cosa dolce“.

Emma scopre di aver debuttato alla prima posizione: la reazione https://t.co/Z3BXy1TgGE — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 20, 2023

Emma Marrone ospite a Domenica In

Emma Marrone è stata ospite a Domenica In. Nel corso della puntata della trasmissione condotta da Mara Venier la cantante ha avuto occasione di parlare anche e soprattutto del padre, scomparso nel settembre del 2022 dopo una leucemia. Queste le toccanti parole dell’artista:

“Mio padre era il mio supereroe, il mio miglior amico. La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa è stata vedere il mio supereroe bello e grande diventare sempre più piccolo e sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo. Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente. Questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male“.