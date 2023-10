Rossella Erra umiliata sul web: ecco come ha risposto agli haters

L’opinionista ha voluto leggere in diretta televisiva gli insulti che riceve quotidianamente sul web.

L’opinionista di Ballando con le stelle Rossella Erra ha reso noti gli insulti che riceve costantemente sul web.

Rossella Erra è tra i volti più amati di Rai Uno grazie alla partecipazione a programmi come Il Cantante Mascherato, Vieni da Me e Ballando con le stelle. Portavoce della giuria popolare proprio di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, Rossella deve però purtroppo fare costantemente i conti con gli insulti ricevuti sul web e sui social da parte degli hater.

Rossella Erra sugli insulti dai social: “Mi sento umiliata”

Rossella Erra deve affrontare quotidianamente i numerosi insulti indirizzati nei suoi confronti e che consistono il più delle volte in giudizi spietati e superficiali sul suo aspetto fisico e non solo. Ora, l’opinionista ha deciso di parlare apertamente della questione nel corso di una puntata della trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Queste alcune delle sue parole:

“Prima di avere la forza di leggere questi commenti in diretta tv ci è voluto tanto, è stato difficile. Mi sento umiliata, non mi sento bene con me stessa e a volte disprezzo il mio corpo. A volte penso abbiano ragione…”

Rossella Erra ha dichiarato come in tanti le dicano che non è degna di stare in tv non solo per il suo aspetto ma anche per il modo in cui decide di apparire. Giudizi che fanno soffrire enormemente la diretta interessata, che è riuscita a trovare il coraggio alcuni di questi insulti proprio nel corso della trasmissione di Caterina Balivo:

“Potresti saltare qualche pasto, non ti farà sicuramente male. Ma quanto pesi? Sei un bidone. Sei un’oca. Un’otaria spiaggiata. Una come te ignorante ed eccessiva in tutto non è un bell’esempio in televisione. Vergognati e dimagrisci che ti fa bene alla salute. Sei vestita come una palla da discoteca. Sempre tendoni da circo per vestirla. Le tirerei tante pietre quante paillettes ha sulla giacca“.

Le parole di Rossella Erra sulla figlia Beatrice

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo a La Volta Buona, Rossella Erra ha avuto modo di parlare anche della figlia Beatrice e di come quest’ultima reagisce riguardo agli insulti rivolti alla madre:

“Mi vergogno quando quelle parole le legge mia figlia. Mi ha detto ‘ti odiano proprio mamma’“.

In merito poi ai timori della stessa Rossella di non essere sempre stata una buona madre, sono poi arrivate tramite un commovente video le parole rassicuranti proprio da parte di Beatrice:

“So che per te sono stata e sono sempre al primo posto. A me e a papà piaci sempre così come sei, per te ci siamo e ci saremo sempre“.