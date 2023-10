“Non meriti figli”, attacco a Belen | La colpa è di Cecilia

Belen e Cecilia Rodriguez al centro delle polemiche.

Belen Rodriguez aspramente criticata: l’accaduto riguarda anche Cecilia.

Belen Rodriguez è costantemente al centro delle discussioni e delle polemiche. In un periodo caratterizzato dalla lontananza dagli ambienti televisivi la showgirl attira comunque e inevitabilmente le attenzioni di tutti, con l’ormai ex di Stefano De Martino che si è improvvisamente ritrovata sotto attacco anche in famiglia.

Belen Rodriguez attaccata in famiglia: nel mirino una foto social di Cecilia

Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro delle polemiche per via di una foto che è stata pubblicata di recente sui social. Il post in questione ritrae la figlia di Belen Luna Marì, sua secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, con la sorella Cecilia. Un momento di tenerezza tra zia e nipote che ha però finito con il provocare anche in maniera inaspettata le numerose critiche da parte dei follower di Belen.

Il post è stato infatti inondato da una marea di commenti negativi che hanno voluto evidenziare come Luna Marì appaia spesso in compagnia dei nonni, degli zii e anche della babysitter ma mai della madre. Questi alcuni dei commenti da parte di quei fan che vedono un tentativo da parte di Belen di scaricare le proprie responsabilità materne su altri:

“Sempre insieme a qualcuno (nonno, nonna, zia, zio, tizio, caio, sempronio) ma la mamma? Meriteresti più tu un bambino (rivolto a Cecilia), faccio a te e a Ignazio (Moser) un grosso in bocca al lupo“.

Un’osservazione, questa, che ha portato però alla reazione da parte dei sostenitori di Belen Rodriguez:

“Ma cosa vi esce dalla bocca. State praticamente dicendo che Belen non merita figli. Io non vi capisco“.

Belen Rodriguez: dalla rottura con Stefano De Martino al no a Cattelan

Per Belen Rodriguez è un periodo piuttosto movimentato. La showgirl viene dalla fine della propria storia con Stefano De Martino, a cui ha fatto seguito l’inizio della relazione con Elio Lorenzoni. La diretta interessata è stata di recente al centro delle polemiche anche per il suo rifiuto a presentarsi alla prima puntata del talk show di Alessandro Cattelan E poi c’è Cattelan. Una scelta presa praticamente all’ultimo e che avrebbe infastidito non poco il conduttore. Queste le parole ironiche al riguardo da parte dello stesso Cattelan:

“Pare che Belen non si sentisse molto bene, non riusciva a presentarsi al mio programma. Il giorno prima però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’ASL, mi sembra l’ASL questa“.