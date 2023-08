Ida Platano scatta su tutte le furie: “Non mi mantiene ma…” | Scoppia la polemica feroce

Il rabbioso sfogo dell’ex dama tramite i propri canali social.

Ida Platano ha voluto sfogarsi tramite i social: ecco cosa ha detto l’ex dama di Uomini e Donne. Ida Platano è da poco rientrata nella città di Brescia dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza alle Isole Baleari. La serenità e il relax degli ultimi giorni sembrerebbero però essere immediatamente spariti, con l’ex dama del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi che si è nuovamente scagliata contro tutti quegli hater che la accusano di stare con l’imprenditore campano Alessandro Vicinanza per motivi di natura puramente economica.

Ida Platano sulla relazione con Alessandro Vicinanza: “Faccio tutto con le mie possibilità”

Ida Platano ancora una volta contro gli hater. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne è tornata a parlare ancora una volta della propria relazione con l’imprenditore Alessandro Vicinanza scagliandosi contro tutti coloro che sui social la accusano di essere interessata a proseguire la propria storia con il suo attuale compagno soltanto per motivi economici.

Ecco qui di seguito le parole di Ida:

“Oramai la cattiveria di alcune persone non mi fa più né caldo né freddo però non sono qui per giustificarmi con nessuno. Viaggio da quando avevo 20 anni sempre con le mie possibilità, vi posso consigliare anche posti dove andare, esperienze positive e negative. Alcuni posti mi hanno lasciato davvero tanto. State dicendo che ora vado via più spesso. Ma a chi faccio del male? A nessuno. Devo sentire che io sto insieme ad Alessandro perché lui mi paga i viaggi. Mi ha regalato un viaggio a Miami, ma per il resto faccio tutto io con le mie possibilità, fatevene una ragione perché io amo tanto viaggiare“.

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Nel frattempo, la storia d’amore tra la Platano e Alessandro Vicinanza sembrerebbe procedere a gonfie vele. Secondo alcune voci recenti la coppia si sarebbe trovata ad affrontare un momento di crisi, ma il tutto è stato poi superato finendo apparentemente con il consolidare la relazione.

Nel corso delle vacanze trascorse a Formentera, l’ex di Uomini e Donne ha voluto condividere su Instagram una propria foto accompagnata da una dedica per il suo attuale fidanzato:

“Siamo come isole nel mare, separate in superficie ma collegate nel profondo“.

Ida ha conosciuto Alessandro proprio all’interno di Uomini e Donne, con i due che hanno poi intrapreso la loro attuale relazione lo scorso novembre. Alcune recenti indiscrezioni hanno poi parlato di una possibile nuova apparizione della coppia nel programma di Maria De Filippi, anche se da parte dei diretti interessati non è arrivata almeno per il momento alcuna conferma.