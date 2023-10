Francesco Totti e il blitz a Napoli per il telefono | Ecco chi ha incontrato

L’ex capitano della Roma a Napoli per cambiare la cover del suo telefono.

Francesco Totti si è recato a Napoli per la cover del telefono: ecco con chi si è incontrato.

Francesco Totti a Napoli. L’ex bandiera della Roma campione del mondo con l’Italia nel 2006 si è recato nel capoluogo campano per cambiare la cover del suo telefono. Una scelta fatta anche da numerosi altri suoi colleghi come ad esempio Antonio Cassano o da altri personaggi del mondo dello spettacolo come Luca Zingaretti o Luisa Ranieri. Il motivo risiede nello specifico nel negozio di New Martina.

Il blitz di Francesco Totti a Napoli per il telefono

Un altro personaggio famoso ha deciso di recarsi al negozio di New Martina a Napoli. Si tratta di Francesco Totti, che ha deciso di fare visita alla ragazza napoletana Carmen Fiorito nota per l’appunto sui social con il nome di New Martina. Grazie al suo account TikTok, Carmen è diventata la vera e propria regina delle cover dei cellulari: i video in cui applica le cover ai telefonini raggiungono sui social numeri incredibili. Quello di New Martina è diventato in tutto e per tutto un business, con la ragazza che possiede tra l’altro anche un proprio shop online dedicato esclusivamente alle decorazioni per gli Android e gli iPhone.

Qualche giorno fa, Carmen ha quindi condiviso sul proprio profilo Instagram il video della visita al suo negozio da parte di Francesco Totti, desideroso di applicare una nuova pellicola e una nuova cover al proprio iPhone. Da parte dell’ex campione della Roma non è mancata una simpatica battuta all’indirizzo di New Martina:

“Non mi rompere il telefono, che altrimenti lo devo ricomprare“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨NEW MARTINA OFFICIAL✨ (@newmartinaofficial__)

Totti attaccato da Fabrizio Corona nell’ambito del caso scommesse

Francesco Totti è suo malgrado protagonista in questi giorni anche di un’altra vicenda. Per quanto riguarda lo scandalo delle scommesse che sta travolgendo l’intero calcio italiano, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto tra gli altri il nome anche dell’ex giocatore della Roma. Queste alcune delle dichiarazioni di Corona nel corso della puntata di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo andata in onda il 17 ottobre su Rai 3:

“Il metodo che usano è quello di dare soldi ad un amico e di far scommettere lui. In questo modo risulta che a scommettere è quest’amico, anche se i soldi sono di un’altra persona. Ora io non voglio tirarlo in mezzo perché è già stato dimenticato, ma la roba di Totti è di un anno fa. Sono stati trovati bonifici nel conto corrente di un amico ricco e che non ne aveva bisogno per svariati milioni di euro che scommetteva. L’inchiesta è finita lì. Questa cosa è agli atti. Il ragazzo si è giustificato dicendo che aveva dei problemi e che erano amici da tempo, così ha chiesto il suo aiuto. In quel caso la Procura non ha voluto andare avanti“.