Giacomo Urtis si è fidanzato, chi è il nuovo ragazzo? | VIDEO

Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo plastico preferito dai vip, avrebbe un nuovo fidanzato: ecco il video che ha postato.

Pochi mesi fa, girava la voce che Fabrizio Corona avesse chiesto a Giacomo Urtis di sposarlo. A confermare il pettegolezzo era stato proprio il medico, che aveva rivelato tutto durante un’intervista, spiegando che la proposta era arrivata mentre si trovavano in Sardegna. Qualche tempo dopo il re dei paparazzi ha chiarito la situazione, dicendo che stava solo scherzando: da tempo, infatti, è impegnato con la modella Sara Barbieri, molto più giovane di lui. In passato, ha avuto relazioni con Silvia Provvedi e Belen Rodriguez, inoltre è stato sposato con Nina Moric.

Il chirurgo, invece, ha una vita sentimentale più misteriosa. Si sa che è apertamente omosessuale e che in passato è stato fidanzato con il modello brasiliano Rodrigo Alves, noto come “il Ken umano”. In seguito, Rodrigo è diventato Jessica, e Giacomo Urtis ha spiegato, come riportato da Il Gazzettino, che la loro storia è finita proprio per questo.

Con Fabrizio Corona, invece, c’è sempre stata una bella amicizia, ma niente di più. Adesso sembra che la delusione per la finta proposta di matrimonio sia passata e il medico avrebbe iniziato una nuova storia con un altro uomo.

Giacomo Urtis, il video insieme al ragazzo misterioso

Attualmente, Giacomo Urtis non ha dichiarato niente di nuovo sulla sua vita sentimentale, ma solo poche ore fa ha postato una story su Instagram a bordo di una Ferrari, mentre prendeva per mano un ragazzo. I fan hanno notato qualcosa di strano in questo video, dal momento che questo misterioso ragazzo non si mostra mai in viso.

Per questo, adesso gira la voce che si tratti proprio di una nuova fiamma del noto chirurgo plastico. Non c’è nulla di certo, ma i follower sperano che sia tutto vero, dal momento che la delusione in seguito allo scherzo di Fabrizio Corona è stata molto forte. Il chirurgo, infatti, ha raccontato, come riportato da Biccy, che non immaginava minimamente che non fosse serio e che ha scoperto la verità per caso, mentre guardava l’intervista dell’amico a Belve, da Francesca Fagnani.

Giacomo Urtis si è fidanzato pic.twitter.com/1DdRyudGDc — disagiotv (@disagio_tv) October 17, 2023

“Non sono bugie e non è stato fatto per visibilità. Lui mi ha davvero proposto di sposarlo. Ho scoperto che non voleva più sposarsi quando ho visto la sua intervista a Belve. Ero davanti la televisione e sono rimasto molto male per quello che ho sentito. L’orientamento di Fabrizio? Se è bisessuale? Diciamo, per forza. Però voglio sottolineare che lui mi ha chiesto di fare questo matrimonio. Solo ultimamente mi ha dato il due di picche da Francesca Fagnani. Non me l’aspettavo ed è stata proprio una doccia fredda, ma adesso sto proprio benissimo“.