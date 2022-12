Francesca Fagnani racconta dove ha conosciuto Enrico Mentana

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono sempre molto restii a parlare della loro storia d’amore, ci tengono molto alla loro privacy. In una recente intervista la Fagnani si “è sbottonata” un po’ e ha raccontato dove ha conosciuto Mentana la prima volta.

Anche se le persone famose sono abituate a vivere sotto i riflettori, non sempre amano “sbandierare ai quattro venti” la loro vita privata. Se alcuni pubblicano storie sui social della loro vita, minuto per minuto, altri sono molto riservati e si conosce invece molto poco.

Di questa seconda mentalità sono la coppia formata da Francesca Fagnani e Enrico Mentana, i quali non amano parlare di loro e rilasciano qualche indiscrezione ogni tanto. È successo in una recente intervista con la riservatissima Fagnani la quale ha raccontato dove ha conosciuto il suo compagno Mentana.

Cosa sappiamo dei due piccioncini?

Enrico Mentana è il noto giornalista, autore e conduttore televisivo italiano, nato nel 1955 a Milano. Famoso principalmente per essere stato il fondatore del TG5, di cui è stato direttore fino al 2004, ad oggi è il direttore del TG di LA7. Inoltre ha fondato e gestisce un giornale online chiamato Open. Mentana ha quattro figli, il primo Stefano nato nel 1987 figlio della prima compagna Fulvia Di Giulio, mentre la seconda figlia Alice, è nata nel 1992 dalla seconda compagna Letizia Lorenzini Delmilani. Nel 2002 ha sposato l’ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula con la quale ha avuto altri due figli, Giulio nato nel 2006 e Vittoria nata nel 2007. Pur rimanendo coniuge della Torrepadula, si sono separati ufficialmente nel 2013, anno in cui ha intrapreso la relazione pubblica con la sua attuale compagna Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani è una giornalista anch’essa e una conduttrice televisiva nata nel 1976 a Roma. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha ottenuto diversi ruoli di prestigio alla Rai, fino ad arrivare al 2018, anno in cui ha fondato e conduce il programma irriverente Belve. È spesso opinionista nei programmi Quarta Repubblica e Non è l’Arena e nel 2023 sarà anche co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023.

È iniziato tutto in montagna

La love story (molto discussa in quanto Mentana era ancora sposato quando hanno iniziato a fare coppia fissa) tra Francesca Fagnani e Enrico Mentana è uno di quegli argomenti gossip che fa notizia in quanto su di loro si hanno pochissime informazioni.

Proprio per questo stupisce il fatto che Francesca Fagnani abbia deciso di raccontare dove ha conosciuto per la prima volta Enrico Mentana. È partito tutto da una vacanza in montagna, a Cortina nel 2010. Da li non si sono più lasciati, anche se hanno iniziato a fare coppia fissa solo dal 2012 in poi.

Non amano parlare di loro, sono molto riservati. Sappiamo solo che quando sono a casa insieme non parlano mai di lavoro ma preferiscono uscire a bere un bicchiere di vino. La Fagnani ha anche dichiarato che la cosa che l’ha affascinata fin dal primo momento di Mentana è: “…la testa. Una velocità di pensiero impressionante”.