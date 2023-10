Disney vuole il live action di “Gargoyles”

Andrà in onda su Disney + il nuovo live action Disney sulla serie anni ’90 Gargoyles. Ecco il nuovo progetto di Disney.

La nostalgia è un sentimento potente, capace di trasportarci indietro nel tempo, facendoci rivivere emozioni e ricordi di un’epoca passata. Gli anni ’90 hanno un posto speciale nei cuori di molti, soprattutto per coloro che erano bambini in quel decennio. E se c’è una cosa di cui gli anni ’90 kids conservano nostalgicamente il ricordo, questo è il famosissimo Disney Afternoon, ovvero il blocco di programmazione pomeridiana targato Disney che presentava una varietà di serie tv animate che andavano in onda a rotazione.

La stramagioranza di programmi che ora sono famosissimi e che all’epoca venivano seguiti ogni pomeriggio davanti la tv, è uscito proprio da quel progetto televisivo pomeridiano: titoli come spin-off o aggiornamenti di proprietà intellettuale Disney preesistenti, DuckTales con il papero più ricco del mondo, Paperon de’ Paperoni e il suo spin-off successivo Darkwing Duck, o Tale Spin, con protagonisti i personaggi del Libro della Giungla, erano tutti figli di questo programma pomeridiano per ragazzi.

Tuttavia tra queste, spiccava una serie di cui invece Disney non possedeva la proprietà intellettuale: Gargoyles.

Il Live Action non Disney fatto da Disney

Questa serie aveva un tono piuttosto cupo e oscuro per il target family friendly che ha da sempre fatto di Disney una caratteristica riconoscibile.

Nonostante ciò, la serie veniva messa in onda proprio in quello spezzone pomeridiano, dominato dall’idea di intrattenere i bambini nelle ore tra il rientro da scuola e la cena. La trama ruotava attorno a delle creature di pietra, appunto, gargoyles, che si rivelavano essere antichi mostri imprigionati in pietra per secoli e diventati quindi statue.

Risvegliatesi nella New York contemporanea, questi esseri si trasformavano in improbabili eroi. La serie animata, Gargoyles, ha catturato l’immaginazione degli spettatori, correndo per ben 78 episodi distribuiti su tre stagioni, e guadagnandosi una base di fan fedeli grazie alla complesità dei personaggi e delle trame. Per anni, questi fan appassionati hanno chiesto un ritorno della serie o un suo aggiornamento e ora pare che il desiderio di molti nostalgici, stia per diventare realtà sotto forma ovviamente di una serie tv live-action destinata per la piattaforma streaming Disney +.

Ci furono già altri tentativi di adattamento per questa serie e Disney aveva cercato esplicitamente di adattare la serie in altri formati: come per esempio nel 2010, quando cercò di fare un film con gargoyle nella modernità contemporaneamente all’uscita di un altro film, L’apprendista stregone.

Il progetto però venne accantonato a causa delle delusioni al botteghino per il film uscente.