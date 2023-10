Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sempre insieme anche dopo la separazione | Beccati dai paparazzi

I due continuano a trascorrere del tempo insieme anche dopo la separazione.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuano ad andare d’accordo anche in seguito alla loro separazione. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono ormai lasciati, ma i due in realtà continuano a non perdersi di vista per un attimo. Anche dopo la separazione la coppia continua a sembrare estremamente affiatata, tra vacanze in famiglia e questioni di tipo lavorativo. A beccarli nuovamente insieme sono ora stati i paparazzi.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre insieme

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti insieme dai paparazzi in centro a Milano. Insieme a loro era presente Marco Leonardi, ovvero il nuovo direttore delle Risorse Artistiche Mediaset che ha di recente preso il posto di Giorgio Restelli andato in pensione.

Paolo e Sonia hanno mostrato nonostante i recenti screzi di essere ancora in grande sintonia. Nello specifico, i due hanno pranzato insieme da Il Salumaio tornando poi nel pomeriggio in albergo, il cinque stelle di lusso Grad Hotel et de Milan. L’opinionista del Grande Fratello Vip sfoggiava un look casual con blusa in seta a mezze maniche e pantaloni larghi di color grigio. Il celebre conduttore indossava invece una camicia blu con uno zainetto sulle spalle.

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono fidanzati nel 1997 per poi sposarsi nel 2002 e per poi avere in seguito i figli Silvia, Davide e Adele. I due avevano annunciato ufficialmente la loro separazione nel corso di una lunga intervista che era stata pubblicata sulle pagine di Vanity Fair. Una notizia che aveva spiazzato enormemente i fan, con i due che però continuano a trascorrere tanto tempo insieme nonostante la fine della loro storia d’amore.

Queste alcune recenti della stessa Sonia nel corso di una puntata di Verissimo di Silvia Toffanin: “Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli. Se ci innamoreremo di nuovo^ Chi può dirlo. Al momento ci stiamo studiando separati. Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti diversi, voler fare esperienze di vita come i viaggi per proprio conto, non voler vivere delle quotidianità anche figlie di romanticismi e di cose che dopo tanti anni cambiano. Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci vedano in compagnia di una persona invece che di un’altra. Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente“.