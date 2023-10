Dolly Parton senza figli con una carriera alle spalle: ha rimpianti?

La cantante più amata e famosa d’America ha confessato che non si è pentita di non aver mai avuto figli. Ecco cosa ha detto.

Dolly Parton è una leggenda della musica di genere country e nonostante il successo duraturo della sua carriera musicale e il suo matrimonio con il marito Carl Dean, lei stessa ha deciso di non volere né avere figli. La mamma d’America ha infatti preso una decisione che non le è stata dettata né da impedimenti fisici né economici, incarnando una vera e propria empowerment femminile: lei che ha dovuto affrontare gli esordi della sua carriera in degli anni che sicuramente per le donne non erano clementi e anzi, lasciavano molto a desiderare, in un mercato musicale di un genere che era esclusivamente maschile.

Nonostante le maldicenze e le sfide personali che lei ha dovuto per la sua carriera, affrontare, ha deciso di per sé che come donna non sarebbe mai stata madre di un suo figlio biologico, facendo bisbigliare molte bocce maldicenti.

Questa decisione però, lontana da ogni rimpianto, le ha permesso di dedicarsi interamente alla beneficenza a favore dei bambini, di chi quindi ne aveva più bisogno.

L’intervista a Dolly

In una recente intervista la cantante country ha infatti dichiarato: “In un certo senso, sono quasi felice di non aver avuto figli. Guardo adesso a tutto il lavoro che faccio con i bambini e penso ‘ Dio non mi ha dato figli affinché i figli di tutti potessero essere i miei’. Possiamo essere generosi, possiamo fare di più l’uno per l’altro.”

La celebre cantante di Jolene ha spiegato infatti il mese scorso, durante un’intervista con Mojo Magazine, che si sente sollevata di non dover crescere dei figli in questo mondo moderno. Ha infatti affermato che: “Sembra che non stiamo facendo alcun progresso. Nessuno è disposto ad ascoltare gli altri. Tutto è in bella vista, i ragazzi sanno tutto e vedono tutto, sentono tutto. Dobbiamo iniziare a discutere invece di più sulle cose. So che può sembrare egoista e terribile da dire ma sono quasi contenta di non aver avuto figli. Mi preoccupo a morte per i miei nipotini e le mie nipotine”.

Dolly nella sua vita ha trascorso la sua infanzia nel Tennessee, in un momento storico in cui dilagava solo povertà per la regione, ecco perché è mossa da un forte senso del prossimo e vuole garantire una vita migliore ai bambini che come lei, avevano bisogno di aiuto nella loro infanzia.