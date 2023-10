Ornella Muti, attacco al Festival di Sanremo | Lo sfogo è durissimo

L’attrice si è scagliata duramente contro il Festival di Sanremo.

Ornella Muti attacca il Festival di Sanremo tirando in ballo anche Chiara Ferragni. Dal 6 al 10 febbraio del 2024 si svolgerà l’attesissima nuova edizione del Festival di Sanremo. Anche a più di tre mesi di distanza dal suo inizio la manifestazione rappresenta costantemente un argomento di discussione. A parlarne è stata ora Ornella Muti, ospite per una serata del Festival nel febbraio del 2022 che si è ora scagliata duramente non solo contro l’evento ma anche contro Amadeus.

L’attacco di Ornella Muti al Festival di Sanremo e ad Amadeus

Ornella Muti ha deciso di raccontarsi nel corso di una lunga intervista rilasciata per AdnKronos. Oltre che della sua carriera e della sua vita privata l’attrice romana si è soffermata in particolare sul Festival di Sanremo, passando dal ricordo della serata trascorsa da ospite nel 2022 ad un duro attacco non solo nei confronti della produzione e dell’evento in generale ma anche del conduttore Amadeus:

“Per Chiara Ferragni milioni di prove, io invece poco seguita: è ingiusto. Mi sono sentita persa, mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto vedendo che per Chiara Ferragni l’anno dopo sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto devi fare così e fine, L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita, poco guidata e poco accompagnata ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato. Con Amadeus non saprei dire come mi sono trovata, non l’ho visto un secondo. Penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più: lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico poi per il resto non lo so, non lo conosco“.

Ornella Muti sulla sua vita privata

Nel corso dell’intervista per AdnKronos Ornella Muti ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata e sentimentale. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Oggi per me è difficile vedermi accanto ad un uomo. Dovrei trovare un uomo come me e che la pensa come me, e più si va avanti con gli anni più si diventa esigenti. Per il momento ho scelto di vivere in un posto tranquillo e sereno insieme a mia figlia Naike che ho fortemente voluto, ho rispetto della vita, non potevo per nessun motivo perdere quella creatura che mi era stata donata. Ho tre figli che amo tantissimo e che sono molto uniti tra di loro, non cambierei mai la mia vita“.