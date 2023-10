Scandalo a corte: i genitori di Kate non pagano i debiti | Ecco cosa è successo

A quanto pare, molti manifesti denigratori sono stati sparsi nella città: i genitori della principessa del Galles non avrebbero pagato i loro lavoratori. Ecco cosa è successo.

Mai era successo che la famiglia di uno dei reali si trovasse in difficoltà finanziarie. Eppure nel 2023, i tempi cambiano e ci troviamo con i genitori, mamma e papà, della principessa del Galles, che alla morte del re reggente diventerà essa stessa regina, in difficoltà.

La famiglia di Kate Middleton infatti si troverebbe in una brutta situazione finanziarie a causa di controversie legate alla loro ex azienda, Party Pieces. Questa situazione ha portato la popolazione, di cui molti ex collaboratori, ha portato a manifesti denigratori nel quartiere di Bucklebury nel berkshire, dove la famiglia Middleton è radicata.

Carole e Michael Middelton hanno sempre sostenuto la loro piccola principessa, Kate Middleton, sia nella vita che negli studi grazie proprio ai guadagni che avrebbero fatto con la loro piccola azienda.

Ora però una nuova realtà è uscita fuori e molti hanno protestato contro la coppia per degli stipendi non pagati e debiti a non finire.

Mamma e Papà non pagano le bollette

I genitori della principessa reale, Kate Middleton non pagano le bollette. La notizia della loro difficoltà economica è trapelata molto velocemente e c’è già chi è pronto a gridare allo scandalo. Carole e Michael Middleton hanno sempre sostenuto Kate e i suoi fratelli, James e Pippa, consentendo loro di frequentare le migliori università d’Inghilterra, grazie ai risparmi duramente sudati dalla loro azienda Party Pieces, specializzata in materiale per feste e addobbi per qualsiasi voglia evento.

L’azienda di famiglia era stata fondata negli anni ’80 e per i Middleton aveva rappresentato un’importate progetto di vita: probabilmente i genitori avrebbero voluto che diventasse anche dei loro figli. Tuttavia la pandemia non ha certo risparmiato i reali e ha costretto i genitori della principessa a vendere l’azienda a causa delle restrizioni legate alle celebrazioni pubbliche e private: i problemi finanziari che ne sono derivati, sono stati esosi.

Secondo voci vicine alla famiglia, i fornitori dell’azienda si sarebbero ribellati a causa dei mancati pagamenti e in risposta a questa situazione, sono comparsi, disseminati per la città, manifesti denigratori nei confronti dei coniugi Middleton. Questi manifesti, sarebbero stati creati dai fornitori arrabbiati che non hanno ricevuto lo stipendio per mesi e nonostante ciò, hanno continuato a lavorare gratis per l’azienda.

Secondo una fonte: “Carole e Michael sono incredibilmente popolari. Sono tutti sconcertati da questi manifesti, è davvero vergognoso il trattamento che stanno ricevendo.”.