Annalisa: uscito il nuovo singolo Ragazza Sola

La cantautrice italiana ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo.

Annalisa ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo di Ragazza Sola. La cantautrice Annalisa ha da pochissimo pubblicato una nuova canzone. La regina del pop italiano, dopo Bellissima e Mon Amour, ha dato alla luce quello che si appresta a diventare nel giro di brevissimo tempo un nuovo tormentone. Il titolo del pezzo in questione è Ragazza Sola.

Ragazza Sola: il nuovo singolo di Annalisa

Annalisa ha pubblicato il suo nuovissimo singolo dal titolo di Ragazza Sola. Una canzone in grado di colpire fin da subito per la sua melodia estremamente orecchiabile e per il suo ritornello che si pianta immediatamente in testa. Un pezzo che rappresenta una sorta di richiamo ad un certo tipo di pop e che allo stesso tempo mostra una sostanziale differenza rispetto ad esempio a Bellissima: Ragazza Sola si presenta come un pezzo molto più malinconico, incentrato su temi come quelli della crescita e dell’accettazione di sé.

Il singolo Ragazza Sola rappresenta una prima anticipazione del nuovo album di Annalisa, ottavo in totale della discografia della cantautrice e che uscirà il prossimo 29 settembre con il titolo di E poi siamo finiti nel vortice. Una canzone che rappresenta secondo molti la chiusura di una trilogia pop avviata con Bellissima e proseguita poi successivamente con Mon Amour.

Dopo essersi classificata al secondo posto della decima edizione di Amici di Maria De Filippi, Annalisa ha fatto il suo esordio discografico con Nali nel 2011 per poi proseguire con Mentre tutto cambia nel 2012 e Non so ballare del 2013. Ultimo disco prima dell’ormai prossimo E poi siamo finiti nel vortice è stato invece Nuda, anticipato dal singolo Dieci presentato al Festival di Sanremo del 2021.

Ecco qui di seguito il video ufficiale di Ragazza Sola di Annalisa.

Il nuovo look di Annalisa per il lancio di Ragazza Sola

Protagonista dell’estate 2023 anche grazie al singolo Disco Paradise in collaborazione con Fedez e con gli Articolo 31, Annalisa ha sfoggiato all’interno del video ufficiale della sua nuova canzone Ragazza Sola il suo nuovo look. Come era già stato anticipato da un post social creato appositamente per l’occasione, la cantautrice si è mostrata in un abito totalmente bianco, uno stile che era stato già adottato in occasione del matrimonio con Francesco Muglia dello scorso 29 giugno ad Assisi. Ad attirare l’attenzione sono in particolare i capelli della cantante: un biondo ossigenato con un taglio cortissimo che ha preso il posto della precedente chioma rosso fuoco.