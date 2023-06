Maurizio Costanzo, il ricordo sentito di un amico: parole toccanti

Maurizio Costanzo e quelle parole toccanti rilasciate da un suo caro amico, il ricordo di lui è ancora indelebile nella sua memoria. Nessuno potrà mai dimenticare Costanzo e nonostante siano passati diversi mesi dalla sua morte, ancora se ne parla.

Sono parole molto toccanti quelle rilasciate da un caro amico di Maurizio Costanzo. Il ricordo dentro di lui è ancora vivido come il primo giorno, non importa se sia scomparso da diversi mesi, per tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo, la sua assenza continuerà a lasciare un vuoto molto profondo nelle loro vite.

Sempre corretto e professionale così l’hanno ricordato in molti, per questo i vip partecipavano sempre volentieri al Maurizio Costanzo Show, perché in quello Studio si sentivano sempre a casa. Il potere di Costanzo era anche questo, hanno dichiarato in molti, rendere piacevole una chiacchierata davanti alle telecamere.

Maurizio e Maria come Stanlio e Olio

Era il 24 febbraio 2023 quando i giornali pubblicarono quella tragica notizia che Maria De Filippi temeva da parecchio come lei stessa aveva dichiarato: “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. Dopo la morte di Maurizio Costanzo, l’immagine che probabilmente tutti noi ricorderemo per sempre è il volto distrutto dal dolore di sua moglie davanti alla sua bara.

A prescindere da questi momenti terribili, la De Filippi e Costanzo però ci hanno sempre deliziato con quei simpatici racconti della loro vita insieme, come per esempio quando Maurizio nascondeva il gelato alla sua Maria che cercava in tutti i modi di fargli perdere peso o quella dichiarazione che piacque a tanti followers: “Io sono un vecchio goloso finito con una che lo tiene a stecchetto. Maria mi bullizza, non mi rivolgo ad Amnesty International, però…lei rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato…“.

Le parole del comico su Costanzo

Maurizio Costanzo vive ancora nel ricordo di molti, come per esempio in quello di Giobbe Covatta, il quale in occasione del suo compleanno, ricorda il noto presentatore con parole molto toccanti. Ritorna indietro con la memoria al 1995, quando Covatta era tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show e divertì il pubblico con il suo monologo su Mosè.

Maurizio Costanza e Giobbe Covatta sono sempre stati ottimi amici, come dichiarò lui stesso: “Maurizio ed io abbiamo passato 20 anni nello stesso teatro: lui con lo Show, io con le commedie teatrali. Era unico, correttissimo e straordinario, non lo dimenticherò mai”.