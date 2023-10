Elodie rivela il nome della donna che ha cambiato la sua vita | Non è la madre

La donna più importante della vita della cantante italiana.

Ecco la donna che è riuscita a cambiare la vita di Elodie. Tra le cantanti più importanti e famose dell’attuale panorama musicale italiano vi è senza ombra di dubbio Elodie, in grado con le sue canzoni e con la sua personalità di segnare anche l’ultima estate finita ormai da un po’.

Quello verso il successo e verso la popolarità è stato però un percorso lungo e faticoso caratterizzato da numerosi ostacoli, un cammino lungo il quale Elodie ha potuto fare affidamento in particolare su una persona che è stata in grado di cambiare la sua vita.

Elodie: l’importanza di Amici e di Maria De Filippi

Il punto di svolta della vita professionale di Elodie può essere individuato senza alcuna difficoltà nella sua partecipazione ad Amici nel 2015. Un’esperienza di vitale importanza, con la cantante che termina quell’edizione del talent show classificandosi al secondo posto finale. Una vera e propria rivincita dopo il rifiuto da parte di X-Factor di Simona Ventura e dopo il mancato ingresso sempre ad Amici nel 2009.

A stravolgere la vita di Elodie è stata dunque anche e soprattutto Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lei non solo come cantante ma anche come persona e che è stata spesso definita dalla diretta interessata come una sorta di madre ideale. Dopo la partecipazione ad Amici, la cantante originaria di Roma ha ha debuttato con le sue prime canzoni pubblicando poi nel 2016 il suo primissimo album dal titolo di Un’altra vita, che nel giro di brevissimo tempo diventa disco d’oro con oltre 25.000 copie vendute.

Un successo che verrà ripetuto con gli album Tutta colpa mia del 2017 e con This is Elodie del 2020, un progetto questo cui prendono parte diversi altri artisti come Marracash, Neffa, Levante e Mahmood. Infine, nel corso del 2023, Elodie ha pubblicato quello che è il quarto e per ora suo ultimo disco, ovvero Ok. Respira, un album comprendente il singolo Due che è stato presentato anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Elodie: la famiglia e gli amori

Alle spalle del successo straordinario di Elodie vi sono anche i trascorsi e le esperienze con la propria famiglia. Elodie Di Patrizi, figlia dell’artista di strada Roberto Di Patrizi e dell’ex modella originaria di Guadalupe Claudia Marthe, è nata e cresciuta a Quartaccio nella periferia di Roma. Quando lei e la sorella Fey erano ancora molto piccole i genitori si sono purtroppo separati, con la futura cantante che non è poi riuscita a conseguire il diploma al liceo socio pedagogico.

Dal punto di vista sentimentale, Elodie è stata legata dal 2016 al 2018 al cantautore Lele, conosciuto nel corso dell’esperienza ad Amici. In seguito è arrivata la storia di due anni con Marracash, con li due che sono rimasti in contatto e in buoni rapporti anche dopo la fine della loro relazione. Dallo scorso autunno la cantante ha infine trovato un nuovo amore con il pilota Andrea Iannone.