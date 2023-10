Lara Parker: morta a 84 anni l’Angelique di Dark Shadows

Morta a 84 anni l’iconica attrice.

Scomparsa a 84 anni Lara Parker, celebre per il ruolo di Angelique in Dark Shadows. Si è spenta a 84 anni lo scorso 12 ottobre Lara Parker. L’attrice era celebre per il ruolo della strega Angelique nella serie televisiva della ABC Dark Shadows, un ruolo per il quale venne scelta dal produttore della serie Dan Curtis.

La morte di Lara Parker

Lara Parker è morta il 12 ottobre all’età di 84 anni. Ad annunciare ufficialmente la triste notizia è stato tra gli altri anche il produttore della Dan Curtis Production Jim Pierson, che ha comunicato la cosa a nome dell’intera famiglia Parker. A ricordare l’attrice statunitense sono poi stati numerosi suoi colleghi che hanno avuto modo di lavorare con lei nel corso della propria carriera. Queste ad esempio le dichiarazioni da parte di Kathryn Leigh Scott, sua co-protagonista in Dark Shadows:

“Ho il cuore spezzato come tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Lara ha onorato le nostre vite con la sua bellezza, con il suo talento e con la sua amicizia. Tutti noi siamo più ricchi per averla potuto avere nelle nostre vite“.

La carriera di Lara Parker

Lara Parker era nata il 27 ottobre del 1938 a Knoxville in Tennessee. Dopo aver conseguito una laurea in filosofia al Vassar College seguita da un’altra in arte al Rhodes College, Lara ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Angelique nella serie Dark Shadows.

Tra gli altri ruoli ricoperti nel corso della sua carriera ci sono quelli di Laura Banner nel pilot della serie televisiva L’incredibile Hulk del 1977 e della strega Madelaine nell’episodio The Trevi Collection di Kolchak: The Night Stalker. Dopo le apparizioni in Kung Fu, The Six Million Dollar Man, Police Woman, Hawaii Five-O o anche Highway to Heaven, Lara Parker riprende il ruolo di Angelique in Night of Dark Shadows, che ottenne però un successo minore rispetto al primo capitolo della saga. Altro ruolo di rilievo è poi stato quello al fianco di Robert De Niro in Ciao mamma! del 1970 di Brian De Palma seguito da quello al fianco di Jack Lemmon in Save the Tiger del 1973. Da ricordare, ovviamente, anche il suo cameo nel recente Dark Shadows diretto da Tim Burton con protagonisti Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter ed Eva Green.

Nel corso della sua vita Lara Parker si è distinta anche al di fuori dell’ambito cinematografico. Tornando a Dark Shadows, l’attrice scrisse anche quattro famosi romanzi legati alla serie. Dopo la fine della carriera da attrice, Lara è infine diventata insegnante di inglese al liceo, conseguendo tra l’altro un MFA (Master of Fine Arts) in scrittura creativa presso l’Università di Antiochia.