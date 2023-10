La tragedia di Filippo Bisciglia: le gambe non funzionano | Grande preoccupazione per lui

Il conduttore di Temptation Island se la sta vedendo male. Imbottito di medicinali, la sua situazione è una corsa contro il tempo. Ecco cosa è successo.

Filippo Bisciglia è probabilmente uno dei conduttori televisivi più affermati e più amati in Italia, con una carriera alle spalle ricca di successi e di sfaccettature all’interno del mondo dello spettacolo. Giunto alla ribalta nel 2006 grazie alla sua partecipazione come concorrente al reality show Mediaset, Il Grande Fratello, Filippo ha dimostrato una grande versatilità nel corso degli anni che giustamente l’ha portato ad esplorare diverse possibilità e varie opportunità che mamma Mediaset ha cercato di proporgli.

Tra i più importanti ruoli in cui Filippo Bisciglia ha preso parte troviamo quello come conduttore nel debutto di Stai all’Okkio del 2007, come attore nelle soap Rai di Un Posto al sole e Distretto di Polizia e come cantante nell’album musicale Sto parlando con te.

Sicuramente però, il lavoro più redditizio e quello che l’ha portato al successo di cui gode ora è quello come conduttore per il programma Temptation Island, amato non solo dai partecipanti ma anche dagli utenti da casa.

La tragedia nascosta di Bisciglia

Dietro però questa brillante carriera, si nasconde un’intricata storia di sfide personali e brutti mali che hanno colto di sorpresa il nostro presentatore.

Fin da giovane infatti, Bisciglia ha dovuto affrontare gravi problemi di salute che spesso, già dall’età di 3 anni, lo hanno portato a rimbalzare da ospedale a ospedale. Infatti gli è stata diagnosticata una rara malattia chiamata Morbo di Perthes: questa può compromettere il flusso sanguigno tra il femore e il cervello. In caso di compromissione, le gambe potrebbero non riceve il flusso sanguigno necessario per un normale e corretto funzionamento, portando ad aumentare il rischio di gravi conseguenze. Se non propriamente curata infatti, questa malattia potrebbe portare all’amputamento degli arti.

Di recente il conduttore ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune storie che hanno destato preoccupazione tra i suoi fan. Nelle ultime settimane infatti, Filippo Bisciglia ha mostrato ai suoi utenti numerose scatole di medicinali sparse davanti a lui, un quadro che ha giustamente destato preoccupazione. La didascalia che accompagnava queste immagini era: “Buon Weekend…”.

Alla fine la spiegazione: vedendo le scatole di Brufen, Tachipirina, Post-FluDec e un termometro, i suoi follower hanno scongiurato la minaccia del morbo che lo attanaglia e hanno semplicemente dedotto che il loro conduttore preferito, si fosse solo ammalato di una banale influenza. Tutto è bene quel che finisce bene.