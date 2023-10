Barbara Bouchet, il primo incontro con il padre di Alessandro Borghese: “Ha fatto il contrario degli altri”

L’attrice ha parlato del suo primo incontro con l’ex marito e padre di Alessandro Borghese e di tanto altro.

Barbara Bouchet protagonista in Anima gemella: le parole della madre di Alessandro Borghese sulla serie tv e non solo. A 80 anni di età, Barbara Bouchet non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’attrice tedesca naturalizzata italiana è stata di recente impegnata con Anima gemella, una nuova serie tv diretta da Francesco Miccichè che ha iniziato ad andare in onda su Canale 5 a partire dallo scorso 11 ottobre.

Un’occasione, per l’attrice, di non parlare non solo di questo suo nuovo ruolo ma anche di diversi aneddoti riguardanti la propria vita professionale e privata.

Le parole di Barbara Bouchet sul suo nuovo ruolo in Anima gemella

In Anima gemella, serie televisiva prodotta da Endemol Shine Italy e con protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, Barbara Bouchet interpreta il ruolo della Contessa Ortensia, nonna del personaggio di Margherita che decide di affidarsi alla falsa medium e truffatrice Nina Caruso per poter riuscire a parlare con lo spirito di suo marito. Queste alcune delle parole di Barbara nel corso di un’intervista a La Repubblica:

“Mi piace lavorare e voglio continuare, non so stare senza fare niente. Ormai sono relegata a fare le contesse o le nonne, ma è divertente trasformarmi in un personaggio. Abbiamo girato a Torino di notte con un freddo cane, sotto il costume ero impacchettata. Mi piace da morire lavorare, altrimenti mi sarei già ritirata. Non mi piace stare a casa, posso giocare a burraco ma mi annoio. A novembre inizio un’altra miniserie per Mediaset ambientata in una casa di riposo per anziani che poi si confrontano con i giovani ospiti di una casa famiglia, è l’incontro di due mondi. Una bella storia“.

Barbara Bouchet ha poi proseguito riguardo ai primi passi della sua carriera lavorativa: “Io non so stare senza fare niente. Ho iniziato a 15 anni quando sono andata a Los Angeles, ho fatto tanti lavoretti. Ho venduto il pollo fritto, le scarpe. Non avevo nessuno che mi mantenesse. A 17 anni ho avuto i miei primi ruoli, piccolini ma sempre con grandi attori come Marlon Brando, David Niven e Robert Mitchum. La fortuna più grande è stata incontrare Otto Preminger con cui ho girato Prima vittoria, ero la moglie di Kirk Douglas“.

Barbara Bouchet sulla sua vita e sull’incontro con il padre di Alessandro Borghese

Barbara Bouchet ha poi avuto modo di parlare del suo status da sex symbol avuto negli anni giovanili. In particolare, la diretta interessata si è lanciata anche in alcune rivelazioni sui suoi corteggiatori passati tirando in ballo anche il padre dello chef Alessandro Borghese, quel Luigi con cui è stata sposata dal 1974 al 2006 e dal quale ha avuto i figli Massimiliano e Alessandro:

“Da giovane non ho avuto il tempo di pensare alla mia bellezza, la testa era sul lavoro. Finché la bellezza mi dava la possibilità di lavorare, tutto ok. Non sono una persona presa da sé stessa e questo si capisce. Nelle giornate normali comunque ho un rapporto bellissimo con la mia età. In quelli in cui sento gli acciacchi oppure ho l’influenza sento che sto invecchiando. Se sono stata corteggiata? C’è sempre l’idea di uscire con il personaggio, di essere fotografati con l’attrice. Quando mi corteggiò il mio ex marito e sono arrivati i paparazzi lui si scusò. Venne il maitre che mi disse che il signor Borghese chiedeva scusa. Allora ho pensato ‘questo sì che mi piace, ha fatto tutto il contrario degli altri’. Per gli altri io ero un trofeo, lui invece mi ha rispettato“.