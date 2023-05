Risveglio amaro per Alessandro Borghese, brutte notizie per lui: decisione inevitabile

Per lo chef Alessandro Borghese non tutto gira per il verso giusto: forse dovrà dire addio.

Senza dubbio, Alessandro Borghese è uno dei personaggi del mondo della cucina più noti nel mondo della televisione italiana. Ha iniziato lavorando come conduttore a diversi talent a tema culinario e il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare enormemente il suo modo di fare schietto e spontaneo.

Di programmi, lo chef ne ha condotti molti ed è sempre molto attivo. Parallelamente, continua ovviamente a lavorare nei suoi ristoranti, garantendo sempre un ottimo servizio e delle bellissime esperienze ai suoi clienti, che provengono da tutto il mondo per assaggiare i suoi piatti.

Anche dal punto di vista del gossip, si fa spesso notare, nonostante sia una persona molto riservato e tenda a mantenere un profilo basso. Si sa che è sposato da alcuni anni con Wilma Oliverio, dalla quale ha avuto la figlia Arizona. Tuttavia, qualche tempo fa, ha fatto molto scalpore la notizia di un figlio segreto: lui stesso ha dichiarato di averlo scoperto da poco e che non sospettava nulla.

Per quanto sia un personaggio di successo, non sempre le cose vanno come previsto: ecco cosa gli è accaduto solo poche ore fa.

Alessandro Borghese: Celebrity Chef sarà cancellato?

Nel mondo televisivo, Alessandro Borghese è noto soprattutto per 4 ristoranti, sicuramente il suo programma più apprezzato, che prevede una sfida su quattro ristoratori su una categoria stabilita. I quattro concorrenti devono provare i locali degli avversari, dando un voto al menu, alla location, al servizio e al conto. Alla fine, la somma dei loro voti insieme a quelli del conduttore decreta il vincitore.

Lo show esiste da anni, ma continua a registrare ottimi ascolti, tanto che al momento lo chef sta lavorando alla nuova stagione. Tuttavia, non si può dire la stessa cosa anche di un’altra trasmissione: Celebrity Chef, che va in onda su Sky dal 2022. Prevede la sfida tra due personaggi famosi, che devono proporre il proprio menu completo nel ristorante di Milano del presentatore.

Nonostante sia ancora giovane, questo show non sembra piacere molto al pubblico. Come riportato da Davide Maggio, l’ultima puntata ha registrato uno share di 1,6%, contando circa 259mila telespettatori. Si tratta di un risultato un po’ basso per il noto chef, che di solito con 4 ristoranti ottiene molta più attenzione da parte dei fan. Se continua così, il programma potrebbe essere cancellato: staremo a vedere cosa succederà.