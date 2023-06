Kate Middleton: l’azienda di famiglia vicina al fallimento

La compagnia dei genitori della Middleton sarebbe al momento in seria difficoltà.

Gravi problemi finanziari per la Party Pieces, la compagnia fondata dai genitori di Kate Middleton.

Problemi in famiglia per Kate Middleton. La Party Pieces, azienda di famiglia che è stata fondata dai genitori della Principessa del Galles, sarebbe infatti vicina al fallimento.

Kate Middleton: la situazione dell’azienda di famiglia

La Party Pieces è la compagnia dei genitori di Kate Middleton specializzata nella vendita di addobbi e di decorazioni per feste. L’azienda, con molta probabilità anche e soprattutto a causa delle enormi difficoltà che si sono presentate nel corso del complicato periodo della pandemia da covid 19, sta ora avendo a che fare con un periodo a dir poco preoccupante.

Secondo numerose voci, lo spettro del fallimento sarebbe ormai dietro l’angolo. Circa una settimana fa i genitori di Kate, ovvero Carol e Michael Middleton, hanno venduto la compagnia, che era stata fondata nel lontano 1987, proprio a causa delle serie difficoltà finanziarie.

Secondo quanto riferito dal Times, la Party Pieces era riuscita ad ottenere dalla NatWest un prestito di circa 220.000 sterline. Questo debito, però, è rimasto purtroppo insoluto, e questa situazione potrebbe di conseguenza finire con il gravare pesantemente anche sulle tasche dei contribuenti del Regno Unito.

La storia della Party Pieces

Michael e Carol Middleton hanno fondato la Party Pieces ben 36 anni fa allo scopo di poter organizzare la festa per il quinto compleanno della figlia Kate. In seguito all’enorme popolarità e notorietà ottenuta da Kate in seguito al matrimonio con il Principe William, la compagnia ha finito con l’abbellire un numero considerevole di feste lungo tutto il Regno Unito, ma i primi seri problemi sono poi purtroppo arrivati con il covid.

La pandemia ha portato con sé danni irreparabili, spingendo Carol e Michael a vendere la propria creazione con il cosiddetto pre-pack administration deal: si tratta, nello specifico, di un metodo che conferisce ad una determinata azienda insolvente la possibilità di cedere i propri beni ad un acquirente prima ancora che vengano nominati gli amministratori. Ad acquistare i beni di Party Pieces è stato così per circa 180.000 sterline James Sinclair.

Nei suoi anni d’oro, la Party Pieces è arrivata a fatturare milioni di sterline, assicurando a Kate l’ingresso nell’élite sociale di Londra ed approdando con enormi risultati anche negli Stati Uniti. In seguito, però, la pandemia ha provocato, nel periodo tra il 2020 e il 2021, perdite di circa 1,5 milioni di euro.