Michael Jackson voleva combattere Batman nei panni di questo villain

Il cantante avrebbe sempre voluto interpretare un classico villain in un film della DC. Ci riuscì?

Michael Jackson, il re del Pop, sognava di interpretare proprio quest’iconico cattivo in un film su Batman. Cosa sarebbe successo se il cantante avesse interpretato uno dei villain più iconici del mondo di Batman? Sfortunatamente non sapremo mai con certezza cosa sarebbe successo poiché Jackson morì prima di coronare il suo sogno ma possiamo dirvi che la probabilità che ciò accadesse era molto vicina a diventare realtà.

Dopo infatti la rivoluzionaria duologia di Batman del regista Tim Burton, fu chiamato Joel Schumacher per portare l’eroe della DC Universe in una direzione più luminosa e familiare: il risultato come ben sappiamo, fu Batman Forever uscito nel 1995. Tra coloro che vennero a conoscenza della produzione, ci fu il Re del Pop che sentita la notizia fece uno sforzo immane per essere scritturato come uno degli antagonisti del film.

Ma per quale personaggio avrà fatto il provino Michael Jackson?

Il provino di Michael Jackson

Il cantante, il Re del Pop, non contento dei suoi traguardi musicali, aveva deciso che avrebbe avuto anche i meriti per quelli attoriali. Così nel lontano 1994, Michael Jackson decise di voler fare il provino per la parte dell’Enigmista. Joel Schumacher e Jackson avevano già collaborato in passato: infatti con lui il cantante aveva scritto la sceneggiatura de Il Mago del 1978, in cui Jackson interpretava lo Spaventapasseri.

In un’intervista del 2003 al Chicago-Sun Times, Schumacher raccontò cosa era accaduto: “Mi ha chiamato alcune volte. Voleva interpretare l’Enigmista in Batman Forever e volevano che dirigessi il suo video musicale Scream. Non c’era davvero un ruolo per lui nel film e stavo lavorando a qualcos’altro quando è uscito il video. “. Purtroppo Jackson si unì a una lista di attori, tra cui Robin Williams, Kelsey Grammer, John Malkovich e Brad Dourif che si dice fossero stati presi in considerazione per il film di Batman Forever, tutti per il ruolo dell’antagonista: l’Enigmista. Come sappiamo però, il ruolo fu assegnato alla fine a Jim Carrey e Jackson fu messo da parte.

A differenza però della maggior parte di questi interpreti, Batman Forever non sarebbe stata l’ultima occasione di Jackson per apparire in un film tratto da un fumetto: il desiderio del cantante infatti, di interpretare proprio quel “cattivo” non si concretizzò ma questo non lo fermò dall’incanalare il suo talento verso altri ruoli per altri Comic Movie.