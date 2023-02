Ecco cosa stava davvero dicendo Adele durante il Super Bowl

Ecco cosa stava davvero dicendo la super Star Adele durante la clip, diventata virale, del Super Bowl.

La cantante britannica 35enne non si è esibita durante il grande evento americano Super Bowl ma si è parlato comunque di lei per un video che è diventato famoso nelle scorse ore. Ed è subito meme. Adele, con occhiali da sole e look fashion, è diventata virale per una clip che la mostrava mentre la diva diceva qualcosa mentre gesticolava, in attesa dell’esibizione famosissima di Rihanna, durante l’intervallo del Super Bowl di domenica scorsa. Riportiamo il video pubblicato da PopCrave, diventato virale e che ha scatenato i commenti di Twitter:

XHXHDHDHDHDH I love Adele pic.twitter.com/cTlH9Zu1SU — dani (@kordeilogy) February 13, 2023

Adele stava dicendo: “Starà bene, avrà preso dell’erba e starà bene”

Rihanna ha stupito i fan di tutto il mondo attraverso un pancione mostrato durante la sua esibizione. Adele, qualche secondo prima, ha detto:

“Riri starà bene, avrà tipo preso dell’erba e starà bene. Ma chiaramente, non poteva avere erba perché… Era incinta!”

Un utente di Twitter, definito come un ‘professionista’ nel leggere le labbra, ha detto che Adele ha detto ‘avrà dell’erba e sarà come *mmmmmh*. Sarà favolosa, sarà favolosa.” Adele avrebbe partecipato al Super Bowl solo per Rihanna.

Adele, un meme vivente e costante

Durante una partita della NBA l’anno scorso ha avuto un altro momento di celebrità legato ai meme. Con ironia, la cantante britannica ha detto che “è un duro lavoro essere un meme costante”, ha detto Adele dei suoi momenti del Super Bowl, ipotizzando che la causa per cui lei riceve i meme così spesso è perché non ha Botox e “la mia faccia si muove così tanto”. Adele, diventata ormai la regina dei meme, è sempre più amata dai fan.

“Adele è amata dal pubblico perchè è un meme vivente”, “Adele ti amiamo”. Tantissimi i commenti degli utenti di Twitter, scatenati nel commentare il video in cui la Star commenta e gesticola animatamente durante la pausa. Un altro utente ha scritto: “Adele. cantante part-time. materiale meme vivente a tempo pieno. “Adele è proprio come noi. Qui per Rihanna, niente di più”, ha twittato un fan di RiRi insieme a uno scatto della superstar. La regina dei meme torna a casa dal Super Bowl con un altro momento che i fan ricorderanno con estrema simpatia. Negli anni la diva della musica ha raccolto momenti esilaranti, ma questo li supera tutti.