Giovanna Mezzogiorno: 10 curiosità sull’attrice allontanata dal cinema per il suo cambiamento estetico

Alcune curiosità sull’attrice romana.

Dieci curiosità sull’attrice Giovanna Mezzogiorno. Tra le attrici italiane in assoluto più importanti e più amate degli ultimi anni rientra senza alcun dubbio Giovanna Mezzogiorno, vincitrice nel corso della sua lunga carriera di una considerevole quantità di premi e riconoscimenti. Ecco dieci curiosità sull’attrice apparsa nel corso degli ultimi anni in film come Napoli velata, Tornare e Gli indifferenti.

Dieci curiosità su Giovanna Mezzogiorno

Giovanna Mezzogiorno ha avuto modo di recitare nella sua carriera in tantissimi film italiani, ma la pellicola che le ha consegnato fama e popolarità e che ha costituito per lei il definitivo trampolino di lancio è stata L’ultimo bacio del 2001 di Gabriele Muccino.

L’attrice nata a Roma il 9 novembre del 1974 ha preso parte attivamente anche a diverse produzioni televisive, facendo la sua comparsa sul piccolo schermo sia per film come Più leggero non basta e Il segreto di Thomas che per serie televisive come I miserabili, Virginia la monaca di Monza e In Treatment insieme a Sergio Castellitto. Nel 2019 Mezzogiorno è invece impegnata con la serie La compagnia del cigno.

Terza curiosità riguarda il lavoro di doppiaggio che Giovanna Mezzogiorno ha dovuto svolgere per Il libro della giungla, film del 2016 diretto da Jon Favreau basato sul celebre romanzo di Rudyard Kipling. Nello specifico, l’attrice presta la propria voce al personaggio del serpente Kaa, doppiato invece in originale da Scarlett Johansson.

Giovanna Mezzogiorno non ha un profilo Instagram a differenza di quasi tutti i suoi colleghi. L’attrice si è sempre mostrata estremamente critica nei confronti dei social network in generale. Per quanto riguarda la vita privata, Mezzogiorno è sposata con Alessio Fugolo, macchinista conosciuto sul set del film Vincere sposato nel 2009 con una cerimonia civile riservata solo a pochissimi intimi.

Il matrimonio tra Giovanna Mezzogiorno e Alessio Fugolo ha dato vita a due gemelli, nati nell’agosto del 2011 e tenuti sempre il più lontano possibile dalla luce dei riflettori. In merito invece ai suoi genitori, Giovanna Mezzogiorno è figlia d’arte. Il padre è infatti l’attore napoletano Vittorio Mezzogiorno, mentre la madre è l’attrice Cecilia Sacchi. Ottava curiosità consiste nel ritorno sulle scene di Mezzogiorno, avvenuta nel dicembre del 2019 con la docufiction televisiva Io ricordo – Piazza Fontana, uno speciale andato in onda il 12 dicembre a cinquanta anni esatti dalla tragedia.

Sempre nel 2019, l’attrice è ritornata anche sul grande schermo con il film presentato alla Festa del Cinema di Roma Tornare di Cristina Comencini.

Ultima curiosità riguarda infine i premi vinti dall’attrice nel corso della sua carriera. Giovanna Mezzogiorno ha vinto tra le varie cose un David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, tre Globi d’oro, due premi Flaiano, due Ciak d’oro e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film del 2005 La bestia nel cuore.