The Boogeyman: Rob Savage ha già pronto un sequel

Rob Savage ha già l’idea per il sequel del film horror.

Il regista di The Boogeyman Rob Savage sta già pensando al sequel del film. Lo scorso 2 giugno ha fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche The Boogeyman, un film horror diretto dal regista Rob Savage. A soli quattro mesi dall’arrivo in sala del film il regista ha però dichiarato di avere già in mente l’idea per un secondo capitolo.

Le dichiarazioni di Rob Savage sul sequel di The Boogeyman

Grazie all’ottimo riscontro ottenuto dal pubblico dal suo The Boogeyman, Rob Savage è estremamente fiducioso per quanto riguarda un sequel del film horror, anche se almeno per il momento la 20th Century Fox non ha ancora dato il suo via libera per un secondo capitolo. Queste le dichiarazioni da parte del regista in merito all’idea già sviluppata insieme allo sceneggiatore Mark Heyman per il sequel di The Boogeyman:

“C’è un’idea per un sequel di The Boogeyman che io e Mark Heyman abbiamo ed è una delle migliori idee in ambito cinematografico che abbia mai sentito o che abbia fatto parte dello sviluppo di un progetto. Anche se non fosse un film legato a The Boogeyman rimarrebbe comunque un film horror unico, con il potenziale per diventare un classico. Il punto è che però può collegarsi in modo assolutamente coerente con quanto abbiamo raccontato in The Boogeyman. Sono davvero così emozionato per questa idea, ma non so se verrà mai sviluppata. Decideranno gli Studios e i fan, e soprattutto la differenza la farà la gente che deciderà di vederlo quando debutterà in streaming su Hulu“.

The Boogeyman in arrivo anche su Disney+

The Boogeyman avrebbe dovuto fare il suo debutto sulla piattaforma streaming di Hulu, ma la sua uscita è avvenuta alla fine prima nelle sale cinematografiche. Una mossa che si è rivelata per fortuna di Rob Savage estremamente redditizia. In seguito al suo debutto in sala lo scorso giugno, The Boogeyman ha infatti incassato più di ottanta milioni di dollari in tutto il mondo, con la pellicola che arriverà anche nella sezione Star di Disney+ il prossimo 18 ottobre.

Il film rappresenta l’adattamento cinematografico del racconto di Stephen King Il baubau, contenuto all’interno della raccolta A volte ritornano (Night Shift). Al centro della trama ci sono una liceale di nome Sadie Harper (Sophie Thatcher) e sua sorella minore Sawyer (Vivien Lyra Blair). Le due, in lutto per la recente scomparsa della madre, vengono ignorate anche dal padre, il Dottor Will Harper (Chris Messina). Quest’ultimo riceve un giorno in casa propria un paziente di nome Lester Billings (David Dastmalchian) che sconvolgerà le vite di Sadie e di Sawyer portando con sé una terribile entità demoniaca che si nutre della sofferenza provocata alle sue malcapitate vittime.