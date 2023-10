The Iron Claw: il trailer del film con Zac Efron

Il trailer ufficiale del film con protagonista Zac Efron.

Il trailer ufficiale di The Iron Claw con protagonista Zac Efron. A partire dal prossimo 22 dicembre sarà presente nelle sale cinematografiche The Iron Claw, film diretto da Sean Durkin con Zac Efron nei panni dell’attore protagonista.

Il trailer ufficiale di The Iron Claw

A24 ha distribuito il primo trailer ufficiale di The Iron Claw, un film scritto e diretto da Sean Durkin. Regista, sceneggiatore e produttore statunitense, Durkin si è distinto negli ultimi anni soprattutto nell’ambito del cinema indipendente, dirigendo nel 2010 il cortometraggio Mary Last Seen e iniziando poi a fare strada anche nel campo dei lungometraggi con La fuga di Martha del 2011 e con The Nest – L’inganno del 2020. Tra i produttori di questo The Iron Claw figurano invece Tessa Ross, Juliette Howell, Angus Lamont di House Productions e lo stesso Sean Durkin. I produttori esecutivi sono Derrin Schlesinger e Harrison Huffman di House Productions, Danny Cohen e Len Blavatnik di Access Entertainment ed Eva Yates di BBC Film.

Per quanto riguarda il cast, The Iron Claw vede impegnato nel ruolo del protagonista Zac Efron. Attore, cantante e produttore cinematografico, Efron è diventato famosissimo negli anni duemila grazie al ruolo di Troy Bolton nel film della Disney High School Musical. In seguito Zac Efron ha visto crescere ulteriormente la propria popolarità grazie alle sue partecipazioni a film come Hairspray – Grasso è bello del 2007, 17 Again – Ritorno al liceo del 2009 o anche Ho cercato il tuo nome del 2012. Nel corso degli ultimi anni, da segnalare sono invece i ruoli in film come The Disaster Artist del 2017, Baywatch sempre del 2017 insieme a Dwayne Johnson e Ted Bundy – Fascino criminale del 2019.

A completare il cast di The Iron Claw ci sono tra gli altri Jeremy Allen White, celebre per i ruoli di Lip in Shameless e di Carmen Berzatto nella recente serie di successo The Bear, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany e Lily James.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Iron Claw.

La trama di The Iron Claw

La trama di The Iron Claw ruota intorno alle vicende della famiglia Von Erich e in particolare di tre fratelli a dir poco inseparabili che sono riusciti a lasciare un segno considerevole nel competitivo mondo del wrestling professionistico degli anni ottanta. All’ombra del loro prepotente ed esigente padre, che svolge il ruolo di loro guida e allenatore, i protagonisti vanno a caccia del successo e della gloria sul palcoscenico del ring.