Berlusconi, è spuntato un testamento segreto: svelato l’erede di tutto

Spuntato un testamento segreto sottoscritto nel 2021.

Il testamento segreto di Silvio Berlusconi: ecco cosa c’è contenuto all’interno del documento. Presso lo studio notarile di Napoli è stato depositato un testamento speciale non olografo che è stato firmato da Silvio Berlusconi e che è stato poi sottoscritto in Colombia il 21 settembre del 2021. A rendere ufficialmente nota la cosa è stato Erich Grimaldi, avvocato e procuratore generale dell’imprenditore torinese Marco Di Nunzio.

Chi è Marco Di Nunzio

Residente in Colombia, il cinquantacinquenne Marco Di Nunzio ha affermato di aver avuto un rapporto di amicizia con Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio dei Ministri scomparso lo scorso 12 giugno. Di Nunzio è noto all’interno dell’ambiente politico italiano per la sua candidatura nel 2013 alla presidenza della Regione Lombardia con il Movimento Bunga Bunga, un fatto che aveva suscitato ovviamente enorme scalpore e che si concluse con l’esclusione del partito per alcune presunte irregolarità che avevano poi portato alla nascita di un’inchiesta giudiziaria.

L’imprenditore del settore navale si era candidato ancora prima, nel 2010, alla posizione di sindaco di Sestriere. Con la lista Bunga Bunga ci provò invece anche nel 2011 a Torino e alle comunali di Borgomasino sempre nel torinese. Dopo numerosi tentativi andati sempre male, Di Nunzio ha dunque deciso di trasferirsi in Colombia diventando membro del Comites, un organismo rappresentativo della collettività italiana che viene eletto direttamente dai connazionali che risiedono all’estero in ogni singola circoscrizione consolare in cui risiedano almeno tremila italiani.

Il contenuto del testamento segreto di Silvio Berlusconi

Stando a quanto contenuto all’interno del testamento di cui sopra, Silvio Berlusconi avrebbe lasciato a Di Nunzio beni di enorme valore: questi consisterebbero per la precisione nel 2% delle azioni Fininvest, ovvero 26 milioni di euro circa, insieme alle azioni della società che possiede ville ad Antigua nelle Antille, la nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e altre imbarcazioni di vario tipo.

In seguito alla pubblicazione del documento, l’avvocato Grimaldi ha diffidato i cinque figli di Berlusconi chiedendo l’immediata immissione nel possesso dei beni. Stipulato nello studio del notaio Jimenez Najera Margarita Rosa a Barrio Espinal lo scorso 21 settembre 2021, il testamento sarebbe stato vidimato dalla Cancelleria del ministero degli Esteri della Colombia e sarebbe dunque valido a tutti gli effetti. Grimaldi ha di conseguenza voluto sottolineare come il documento debba ora essere considerato nella pratica successoria di Berlusconi.

Queste le dichiarazioni dell’avvocato di Marco Di Nunzio:

“Una volta notificato il documento i legati testamentari saranno esaminati dalla famiglia Berlusconi, dal notaio Roveda e dal Comitato direttivo della Fininvest, tenendo conto anche del 2% delle azioni della società quotata in Borsa assegnate testamentariamente da Berlusconi a Di Nunzio“.