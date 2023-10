Buffy: le ultime sul reboot della serie

Perché il reboot della serie cult tarda ad arrivare.

Le ultime in merito ad un possibile reboot della serie cult Buffy l’ammazzavampiri. Tra le serie maggiormente in grado di restare nell’immaginario collettivo e nel cuore di un numero enorme di appassionati rientra senza alcun dubbio Buffy l’ammazzavampiri, trasmessa per la prima volta nel 1997 e diventata nel giro di brevissimo tempo un vero e proprio fenomeno della cultura pop.

Anche nel corso degli ultimi anni, la serie con protagonista Sarah Michelle Gellar ha continuato a far parlare di sé per quanto riguarda un possibile reboot che almeno per il momento non è ancora arrivato.

Il possibile reboot di Buffy

In tanti tra gli innumerevoli fan di Buffy si sono interrogati in merito ad un possibile reboot della serie, un argomento che ha portato alla formazione di due diversi schieramenti: da un lato chi sarebbe contrario a qualunque tipo di ritocco o proseguimento della storia, dall’altro chi è ansioso e desideroso di poter seguire nuove vicende legate alla cacciatrice. In merito all’idea di un reboot si era espresso di recente anche il presidente della Fox Tv Gary Newman. Queste alcune delle sue dichiarazioni risalenti al 2018 e riportate da Variety:

“Penso che se si guarda all’interno del nostro catalogo Buffy risulterebbe lo spettacolo più maturo che abbiamo da riproporre. Si tratta di un argomento di cui parliamo spesso. Quando Joss Whedon deciderà che è ora lo faremo. E finché Joss non deciderà che è ora non accadrà“.

Proprio nel 2018, la 20th Century Fox Television ha annunciato che un riavvio di Buffy era in fase di sviluppo, con Joss Whedon nei panni del produttore esecutivo e con Monica Owusu-Breen come showrunner. Il tutto si era poi definitivamente arenato in seguito alle voci venute fuori su Whedon: dopo essere stato accusato di comportamenti poco professionali avuti sul set di Justice League, quest’ultimo si ritrovò ad avere a che fare nel 2021 anche con le accuse Charisma Carpenter, ovvero l’interprete del personaggio di Cordelia. Carpenter, anche tramite un post su Twitter, attaccò Whedon considerandolo protagonista di veri e propri abusi di potere, venendo sostenuta anche da Sarah Michelle Gellar.

La posizione di Joss Whedon e di Sarah Michelle Gellar sul reboot di Buffy

Si è spesso parlato di un reboot di Buffy l’ammazzavampiri senza Joss Whedon, con quest’ultimo che nel 2010 si dichiarò apertamente contrario all’idea:

“Questa è una triste, triste riflessione sui nostri tempi, in cui le persone devono nutrirsi delle carcasse delle storie amate nella loro giovinezza solo perché non riescono a pensare ad una propria storia originale. Non amo l’idea che la mia creazione sia affidata ad altre mani“.

Queste altre dichiarazioni al The Hollywood Reporter:

“Con questi reboot riporti qualcosa indietro, e anche se il risultato si rivela buono l’esperienza non può mai essere la stessa. L’hai già sperimentata, e parte di ciò è stato grandioso affrontarlo per la prima volta“.

Sull’idea del reboot di Buffy si è ovviamente espressa anche Sarah Michelle Gellar, che al contrario di Whedon si è mostrata maggiormente aperta all’eventuale progetto. Queste le dichiarazioni dell’attrice a People:

“Alla fine è tutta una questione di grande narrazione. Sono assolutamente favorevole ad una continuazione della storia, perché c’è il tema dell’emancipazione femminile. Adoro il modo in cui lo spettacolo è stato lasciato. Io però non tornerei. Abbiamo concluso la storia di Buffy, il tutto è impostato perfettamente affinché qualcun altro abbia il potere“.