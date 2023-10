L’attore statunitense ha dovuto mettere su 20 chili per interpretare il suo nuovo ruolo.

Per il suo ruolo in May December Charles Melton ha dovuto mettere su 20 chili.

Il prossimo 17 novembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi May December, film presentato in anteprima lo scorso 20 maggio 2023 al Festival di Cannes e che verrà poi distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dal prossimo primo dicembre.

May December in arrivo su Netflix

May December è un film drammatico e sentimentale che dal primo dicembre sarà presente all’interno del catalogo di Disney+. A dirigere la pellicola è Todd Haynes, regista statunitense che ha diretto Carol, La stanza delle meraviglie e Cattive acque oltre al documentario The Velvet Underground.

A comporre il cast di May December vi sono nomi importanti come Natalie Portman e Julianne Moore. Portman, premio oscar nel 2011 per Il Cigno Nero, ha iniziato la propria carriera cinematografica con il cult Léon di Luc Besson per poi recitare nella trilogia prequel di Star Wars nei panni di Padmé Amidala e nel Marvel Cinematic Universe in quelli di Jane Foster. Moore ha ottenuto invece in carriera ben cinque candidature agli oscar vincendo la statuetta nel 2015 per Still Alice.

Tra gli attori presenti in questo May December vi è poi anche Charles Melton, attore noto per il ruolo di Reginald Reggie Mantle nella serie tv Riverdale che ha dovuto mettere peso per poter vestire i panni del personaggio di Joe Yoo.

May December: Charles Melton ha preso 20 chili in più

Il dover cambiare in maniera considerevole aspetto fisico per interpretare un determinato personaggio non rappresenta certamente una novità nel mondo del cinema: ultimo importante esempio al riguardo è quello del Joker di Joaquin Phoenix. Ora ciò è toccato anche a Charles Melton, con i retroscena del caso che sono stati svelati dal regista Todd Haynes nel corso di un’intervista ai microfoni di Vulture:

“Sono così grato che Charles Melton sia entrato nella nostra coscienza. Non lo conoscevo da Riverdale. Il suo aspetto era quasi un deterrente. Sentivo che Joe sarebbe stato un uomo di bell’aspetto. Ma Charles ha quella sorta di goffaggine e di qualità da pin-up che non era necessariamente come me l’ero immaginato. Per questo ruolo ha preso dai 15 ai 20 chili così da trasformare il suo aspetto cesellato in qualcosa di più familiare: un uomo di periferia. C’è una fisicità notevole nelle scelte che ha fatto come attore. Un mio amico ha visto uno spezzone del film e ha detto ‘Charles si muove come se fosse un bambino e un vecchio allo stesso tempo, una combinazione perfetta’, il che ha molto senso data la sua condizione“.

In May December Melton interpreta per l’appunto Joe, un adolescente che si innamora di una donna molto più grande di lui (Gracie interpretata da Julianne Moore) con la quale riesce a costruire una famiglia. Il tutto però finisce con il complicarsi in seguito all’arrivo nelle loro vite di Elizabeth Berry (Natalie Portman).