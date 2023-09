Darth Vader in Ahsoka: Un’Analisi della Linea Temporale di Star Wars

Scopri tutte le informazioni sulla nuova serie tv Disney Ahsoka. Direttamente dall’universo Lucas Film.

Nell’episodio 7 di Ahsoka, intitolato Sogni e Follia, si assiste nuovamente alla comparsa di Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen. Questo evento ha fatto sorgere un interrogativo cruciale tra i fan di Star Wars: Darth Vader è ancora vivo in questo punto della linea temporale di Star Wars? Con così tanti film, serie TV e materiale derivato di Star Wars che si aggiungono al canone, è comprensibile che alcuni spettatori possano sentirsi confusi sulla posizione temporale di una storia.

L’apparizione di Anakin in un episodio precedente di Ahsoka, ovvero l’episodio 5, Parte Cinque: L’Abbraccio dell’Ombra, aveva alimentato la confusione, poiché Anakin non appariva come uno spirito della Forza tradizionale, ma utilizzava il Mondo tra i Mondi per ricreare momenti nella vita di Ahsoka. Tuttavia, la sua ricomparsa dimostra che la morte non è la fine per un Jedi. Ma c’è una risposta definitiva sulla situazione di Vader in Ahsoka.

Finalmente, l’episodio 7 di Ahsoka conferma quando si colloca nella linea temporale di Star Wars, e mentre la linea temporale di The Mandalorian ha subito alcune modifiche, il punto di partenza della serie è ancora definito.

In che anni è ambientata la serie?

Unito al posizionamento temporale di Ahsoka rispetto a Il Ritorno dello Jedi, è chiaro che Darth Vader è morto in Ahsoka.

La prima stagione di The Mandalorian si svolge cinque anni dopo Il Ritorno dello Jedi, il che significa che è passato almeno tutto questo tempo da quando Anakin si è sacrificato per salvare Luke Skywalker. Nonostante non sia chiaro quanto tempo sia trascorso dalla prima stagione di The Mandalorian, l’episodio 7 di Ahsoka conferma che la serie ora si colloca dopo la Battaglia di Mandalore vista nella terza stagione di The Mandalorian. Ciò significa che, indipendentemente da quanto tempo sia passato da Il Ritorno dello Jedi, Darth Vader è morto, e solamente lo spirito di Anakin rimane nella Forza per guidare Ahsoka nel suo percorso. Anakin ha lasciato diverse registrazioni olografiche per Ahsoka, spiegando la sua apparizione nell’episodio 7. Nonostante sembri che i due stiano dialogando tra loro, Ahsoka è solo familiare con la registrazione dopo averla studiata a lungo.

Tanto Star Wars: The Clone Wars quanto Star Wars: Tales of the Jedi hanno dimostrato che Anakin voleva che Ahsoka fosse pronta per qualsiasi cosa. Questa non è la prima volta che Ahsoka ha studiato una di queste registrazioni, poiché ne ha visualizzata una utilizzata da Ezra Bridger nella seconda stagione di Star Wars Rebels attraverso un holocron. La scelta di Ahsoka di ricordare Anakin come era prima di cadere nel lato oscuro conferma che Darth Vader è morto in Ahsoka.

