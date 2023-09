Yellowstone: secondo Kevin Costner la serie andrà in tribunale | Ecco perché

L’attore in un’intervista ha rivelato che la serie tv probabilmente non verrà accolta con lo stesso entusiasmo di ora. Ecco cosa ha detto.

In un recente udienza di divorzio contro la sua ex moglie Christine Baumgartner, l’attore premio Oscar Kevin Costner è stato chiamato a rispondere riguardo alla sua controversa uscita dalla serie di successo di Paramount Network, Yellowstone. Secondo quanto riportato da Deadline, Costner ha confermato che “probabilmente andrà in tribunale” contro i produttori della serie. Ha anche rivelato che era in trattative per tornare per altre due stagioni al costo di 24 milioni di dollari, ma alla fine tutto è caduto a causa di “questioni creative“.

Ha aggiunto: “Ho cercato di sbloccare l’impasse. Loro hanno rinunciato“. “In qualche momento, volevano cambiare le cose“, ha dichiarato Costner riguardo al conflitto di programmazione che è sorto tra lui e i produttori. “Volevano fare la 5A e la 5B; (questo) ha influenzato Horizon. Avevo intenzione di fare il mio film Horizon e lasciare quella serie, fare il mio film, poi fare la B. Una serie che facevo solo una volta all’anno, ora la facevo due volte“.

Dopo l’uscita sorprendente di Costner, Paramount Network ha annunciato che Yellowstone terminerà dopo la quinta stagione.

La serie è attualmente in pausa di metà stagione ed è previsto il rilascio dei restanti sei episodi entro la fine dell’anno. Tuttavia, è stato confermato che è in sviluppo un sequel di Yellowstone.

Di Cosa parla Yellostone

La trama ufficiale della serie tv Paramount recita:

“La serie racconta la storia della famiglia Dutton, guidata da John Dutton, che controlla il ranch di bestiame più grande e continuo degli Stati Uniti. In mezzo ad alleanze mutevoli, omicidi irrisolti, ferite aperte e rispetto guadagnato a fatica, il ranch è in costante conflitto con chi lo circonda: una città in espansione, una riserva indiana e il primo parco nazionale d’America“.

Yellowstone è creata da Taylor Sheridan e John Linson. Nel cast ci sono Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham, Gil Birmingham, Jen Landon e Kathryn Kelly.

La dichiarazione di Costner getta luce sulla complessità della sua uscita da Yellowstone e sulle controversie legali che potrebbero seguirne. La serie stessa, nonostante l’uscita di Costner, si prepara a concludere la sua corsa dopo la quinta stagione, ma i fan possono comunque aspettarsi ulteriori avventure nel mondo di Yellowstone con il promettente sequel in sviluppo.

Resta da vedere come si evolverà questa situazione e se Costner e i produttori riusciranno a risolvere le loro divergenze fuori dal tribunale.