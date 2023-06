Mara Venier scoppia in lacrime, costretta a lanciare la pubblicità | Ecco cosa è successo

Mara Venier durante la trasmissione di Domenica In è scoppiata in lacrime per una tragedia che l’ha colpita. E’ stata costretta a chiamare la pubblicità. Ecco cosa le è successo.

Durante l’ultima trasmissione di Domenica In dell’11 giugno 2023, la conduttrice Mara Venier non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime: apre così la puntata, con la voce rotta e singhiozzando per la scomparsa di una persona a lei molto cara.

Infatti nella notte del 9 giugno a soli a 61 anni, Pier FrancescoForleo, marito di Elisabetta Ferracini figlia di zia Mara, è venuto a mancare e la conduttrice di Domenica In ha aperto la puntata ai telespettatori volendo ricordarlo: dirigente Rai apprezzatissimo, rimasto accando a sua moglie per ben 18 anni. La conduttrice è talmente spezzata dal dolore da non riuscire ad andare avanti e singhiozzando è costretta a chiamare la pubblicità.

Il suo monologo, si percepisce anche da casa, è pieno di dolore: per lei, per lui, scomparso all’improvviso ancora troppo giovane e per tutta la sua famiglia, da sua figlia a suo nipote. Queste le parole che ha usato per ricordarlo.

L’epitaffio di Mara per suo cognato

Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della RAI, è venuto a mancare il 9 giugno 2023, lasciando un vuoto incolmabile dietro di sé.

Tutti coloro che lo conoscevano, la sua famiglia e i suoi collaboratori e colleghi ora lo piangono. Tra questi Mara Venier che durante la trasmissione quasi non riusciva ad accettare che il genero sia morto: “Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni, ‘suocera’ “. Qui la voce inizia a vacillare e prende il sopravvento l’emozione.

La conduttrice continua allora dicendo che: “Non posso fare a meno…Voi sapete che il mio rapporto con voi, pubblico, è un rapporto di sincerità e di onestà…Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltato gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni. Pier mi mancherai tantissimo…ci mancherai tantissimo” e scoppia in lacrime. Mara, stremata dalla commozione, lancia un bacio al cielo ed è costretta a chiamare la pubblicità.

Al momento la vedova Elisabetta rimane in silenzio ma non suo figlio Giulio che Ferracini ha avuto dall’ex compagno Carlo Longari. Il ragazzo di vent’anni manda un dolce messaggio per Forleo, statogli accanto da quando era bambino: “Per sempre mio capitano”.