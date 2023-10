Arkie e la magia delle luci: il trailer del film d’animazione

Il trailer del nuovo film d’animazione.

Il trailer ufficiale di Arkie e la magia delle luci. Nella giornata di giovedì 5 ottobre è arrivato nei cinema Arkie e la magia delle luci, nuovo film d’animazione distribuito da Notoriuos Pictures diretto da Ricard Cusso e da Tania Vincent.

Il trailer ufficiale di Arkie e la magia delle luci

Arkie e la magia delle luci è un film che trae diretta ispirazione dal fumetto Scarygirl di Nathan Jurevicius. A dirigere la pellicola vi sono Ricard Cusso e Tania Vincent. Cusso ha già diretto negli ultimi anni L’albero dei desideri, Combat Wombat e Daisy Quokka: World’s Scariest Animal, mentre Vincent si è occupata nel corso di quest’anno della regia della mini-serie tv Smiling Mind Creek oltre che di quella di Combat Wombat: Back 2 Back. A curare le sceneggiatura della pellicola sono stati Craig Behenna, Matt Everitt, Les Turner, Polly Watkins e Cristin O’Carroll.

Il cast di voci originali di Arkie e la magia delle luci vede Jillian Nguyen prestare la propria voce alla protagonista Arkie. Tra gli altri nomi spiccano quelli di Anna Torv (Fringe, Mindhunter), di Sam Neill (Jurassic Park), di Liv Hewson (Yellowjackets), di Remy Hii (Spider-Man: Far from Home), di Tim Minchin (Robin Hood – L’origine della leggenda), di Rob Collins (Tyler Rake), di Mark Coles Smith (Picnic at Hanging Rock), di Deborah Mailman (Cleverman) e di Kate Murphy (Kangaroo Beach). Tra i personaggi che prestano la propria voce nell’edizione italiana figura invece lo youtuber Vincenzo Tedesco, approdato sul web già nel 2015 a soli 18 anni di età.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Arkie e la magia delle luci.

La trama di Arkie e la magia delle luci

La trama di Arkie e la magia delle luci ruota intorno ad una giovane di nome Arkie, una ragazza con un grande talento per la tecnologia e dotata di un braccio molto simile ad un tentacolo che viene cresciuta in segreto dal padre Blister, un polpo gigante che ha la capacità di rigenerare la vita.

All’improvviso il mondo dei due protagonisti viene minacciato dall’inspiegabile scomparsa della luce solare, con Arkie e il padre che cercano di conseguenza di darsi da fare per mantenere in vita la flora locale. Il tutto si complica ulteriormente quando la ragazza rivela inavvertitamente al resto del mondo la loro posizione, con la protagonista che fa da lì la conoscenza di altri personaggi come i cacciatori di taglie Bannibuffo ed Egg. Con il loro aiuto, Arkie si mette alla ricerca del padre Blister, che nel frattempo viene rapito per via delle sue incredibili capacità.